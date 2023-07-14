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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 лип, 2023 11:07
як в ДОДАТКУ їх знайти , про гривню питання
р2р з інших не підходить
є СЕП на любу суму - зрозуміло що буде рівно 100 к грн
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sens
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 11:27
sens написав:
як в ДОДАТКУ їх знайти , про гривню питання
р2р з інших не підходить
є СЕП на любу суму - зрозуміло що буде рівно 100 к грн
Я в додатку так і не знайшов. Звернувся в кал і отримав реквізити на ел.пошту.
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patrikk
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 12:05
sens написав:
як в ДОДАТКУ їх знайти , про гривню питання
р2р з інших не підходить
є СЕП на любу суму - зрозуміло що буде рівно 100 к грн
В додатку немає, в бумажному договорі є ИБАН
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novichok
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 12:14
novichok написав: sens написав:
як в ДОДАТКУ їх знайти , про гривню питання
р2р з інших не підходить
є СЕП на любу суму - зрозуміло що буде рівно 100 к грн
В додатку немає, в бумажному договорі є ИБАН
Ну насправді сам номер IBAN в додатку теж є. Просто не дуже у зручному вигляді. Достатньо зробити карткою будь яку операцію (або отримати наприклад виплату відсотків по вкладу) і у виписці в додатку буде видно номер IBAN. Але він не копіпаститься - лише переписувати на папірець а вже з нього набирати платіж у застосунку іншого банку
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Alien
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 12:35
Alien написав: novichok написав: sens написав:
як в ДОДАТКУ їх знайти , про гривню питання
р2р з інших не підходить
є СЕП на любу суму - зрозуміло що буде рівно 100 к грн
В додатку немає, в бумажному договорі є ИБАН
Ну насправді сам номер IBAN в додатку теж є. Просто не дуже у зручному вигляді. Достатньо зробити карткою будь яку операцію (або отримати наприклад виплату відсотків по вкладу) і у виписці в додатку буде видно номер IBAN. Але він не копіпаститься - лише переписувати на папірець а вже з нього набирати платіж у застосунку іншого банку
Це так,
а якщо потрібно перший раз поповнити карту?
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novichok
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Додано: П'ят 14 лип, 2023 13:24
novichok написав:
Це так,
а якщо потрібно перший раз поповнити карту?
Та звякніть на саппорт, і попросить тьотю вислати ІБАН милом )
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