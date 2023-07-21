|
|
|
Акордбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 лип, 2023 11:07
як в ДОДАТКУ їх знайти , про гривню питання
р2р з інших не підходить
є СЕП на любу суму - зрозуміло що буде рівно 100 к грн
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13788
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 764 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 лип, 2023 11:27
sens написав:
як в ДОДАТКУ їх знайти , про гривню питання
р2р з інших не підходить
є СЕП на любу суму - зрозуміло що буде рівно 100 к грн
Я в додатку так і не знайшов. Звернувся в кал і отримав реквізити на ел.пошту.
-
patrikk
-
-
- Повідомлень: 267
- З нами з: 25.06.15
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 лип, 2023 12:05
sens написав:
як в ДОДАТКУ їх знайти , про гривню питання
р2р з інших не підходить
є СЕП на любу суму - зрозуміло що буде рівно 100 к грн
В додатку немає, в бумажному договорі є ИБАН
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 3033
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 249 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 лип, 2023 12:14
novichok написав: sens написав:
як в ДОДАТКУ їх знайти , про гривню питання
р2р з інших не підходить
є СЕП на любу суму - зрозуміло що буде рівно 100 к грн
В додатку немає, в бумажному договорі є ИБАН
Ну насправді сам номер IBAN в додатку теж є. Просто не дуже у зручному вигляді. Достатньо зробити карткою будь яку операцію (або отримати наприклад виплату відсотків по вкладу) і у виписці в додатку буде видно номер IBAN. Але він не копіпаститься - лише переписувати на папірець а вже з нього набирати платіж у застосунку іншого банку
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 2234
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 664 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 14 лип, 2023 12:35
Alien написав: novichok написав: sens написав:
як в ДОДАТКУ їх знайти , про гривню питання
р2р з інших не підходить
є СЕП на любу суму - зрозуміло що буде рівно 100 к грн
В додатку немає, в бумажному договорі є ИБАН
Ну насправді сам номер IBAN в додатку теж є. Просто не дуже у зручному вигляді. Достатньо зробити карткою будь яку операцію (або отримати наприклад виплату відсотків по вкладу) і у виписці в додатку буде видно номер IBAN. Але він не копіпаститься - лише переписувати на папірець а вже з нього набирати платіж у застосунку іншого банку
Це так,
а якщо потрібно перший раз поповнити карту?
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 3033
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 249 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 14 лип, 2023 13:24
novichok написав:
Це так,
а якщо потрібно перший раз поповнити карту?
Та звякніть на саппорт, і попросить тьотю вислати ІБАН милом )
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 4284
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 314 раз.
- Подякували: 779 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: П'ят 14 лип, 2023 14:03
novichok написав:
Це так,
а якщо потрібно перший раз поповнити карту?
Пополните п2п на 1 грн и в выписке появится номер ибана, после этого уже и сэпте
-
Кассандра
-
-
- Повідомлень: 1391
- З нами з: 04.12.12
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 202 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: П'ят 21 лип, 2023 10:54
Кто нибудь пробовал обойти эти дурацкие ограничения новых грошей, воспользовавшись кратковременным пребыванием денег с закончившегося депозита на вильних грошах? Может быть система воспримет это как размещение денег на стандартных условиях и даст открыть новые гроши.
-
Порт
-
-
- Повідомлень: 998
- З нами з: 03.01.10
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 68 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 21 лип, 2023 10:58
Порт написав:
Кто нибудь пробовал обойти эти дурацкие ограничения новых грошей, воспользовавшись кратковременным пребыванием денег с закончившегося депозита на вильних грошах? Может быть система воспримет это как размещение денег на стандартных условиях и даст открыть новые гроши.
Да чем пробовать у них, есть ещё банки которые дают и больше %
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6833
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 69 раз.
- Подякували: 739 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 21 лип, 2023 11:11
Порт написав:
Кто нибудь пробовал обойти эти дурацкие ограничения новых грошей, воспользовавшись кратковременным пребыванием денег с закончившегося депозита на вильних грошах? Может быть система воспримет это как размещение денег на стандартных условиях и даст открыть новые гроши.
Можно успеть утром в день окончания депозита упавшие с окончившегося депозита деньги сразу разместить на новые гроши
-
ramzes4
-
-
- Повідомлень: 1000
- З нами з: 29.08.13
- Подякував: 2230 раз.
- Подякували: 269 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|