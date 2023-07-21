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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Акордбанк 3.8 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
9
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 11:07

Реквізити картки

як в ДОДАТКУ їх знайти , про гривню питання
р2р з інших не підходить
є СЕП на любу суму - зрозуміло що буде рівно 100 к грн
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 11:27

  sens написав:як в ДОДАТКУ їх знайти , про гривню питання
р2р з інших не підходить
є СЕП на любу суму - зрозуміло що буде рівно 100 к грн


Я в додатку так і не знайшов. Звернувся в кал і отримав реквізити на ел.пошту.
patrikk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 12:05

  sens написав:як в ДОДАТКУ їх знайти , про гривню питання
р2р з інших не підходить
є СЕП на любу суму - зрозуміло що буде рівно 100 к грн

В додатку немає, в бумажному договорі є ИБАН
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 12:14

  novichok написав:
  sens написав:як в ДОДАТКУ їх знайти , про гривню питання
р2р з інших не підходить
є СЕП на любу суму - зрозуміло що буде рівно 100 к грн

В додатку немає, в бумажному договорі є ИБАН

Ну насправді сам номер IBAN в додатку теж є. Просто не дуже у зручному вигляді. Достатньо зробити карткою будь яку операцію (або отримати наприклад виплату відсотків по вкладу) і у виписці в додатку буде видно номер IBAN. Але він не копіпаститься - лише переписувати на папірець а вже з нього набирати платіж у застосунку іншого банку
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 12:35

  Alien написав:
  novichok написав:
  sens написав:як в ДОДАТКУ їх знайти , про гривню питання
р2р з інших не підходить
є СЕП на любу суму - зрозуміло що буде рівно 100 к грн

В додатку немає, в бумажному договорі є ИБАН

Ну насправді сам номер IBAN в додатку теж є. Просто не дуже у зручному вигляді. Достатньо зробити карткою будь яку операцію (або отримати наприклад виплату відсотків по вкладу) і у виписці в додатку буде видно номер IBAN. Але він не копіпаститься - лише переписувати на папірець а вже з нього набирати платіж у застосунку іншого банку
Це так,
а якщо потрібно перший раз поповнити карту?
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 13:24

Re: Акордбанк

  novichok написав:Це так,
а якщо потрібно перший раз поповнити карту?

Та звякніть на саппорт, і попросить тьотю вислати ІБАН милом )
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лип, 2023 14:03

  novichok написав:Це так,
а якщо потрібно перший раз поповнити карту?

Пополните п2п на 1 грн и в выписке появится номер ибана, после этого уже и сэпте
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 10:54

Кто нибудь пробовал обойти эти дурацкие ограничения новых грошей, воспользовавшись кратковременным пребыванием денег с закончившегося депозита на вильних грошах? Может быть система воспримет это как размещение денег на стандартных условиях и даст открыть новые гроши.
Порт
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 10:58

  Порт написав:Кто нибудь пробовал обойти эти дурацкие ограничения новых грошей, воспользовавшись кратковременным пребыванием денег с закончившегося депозита на вильних грошах? Может быть система воспримет это как размещение денег на стандартных условиях и даст открыть новые гроши.

Да чем пробовать у них, есть ещё банки которые дают и больше %
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 11:11

  Порт написав:Кто нибудь пробовал обойти эти дурацкие ограничения новых грошей, воспользовавшись кратковременным пребыванием денег с закончившегося депозита на вильних грошах? Может быть система воспримет это как размещение денег на стандартных условиях и даст открыть новые гроши.

Можно успеть утром в день окончания депозита упавшие с окончившегося депозита деньги сразу разместить на новые гроши 8)
ramzes4
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