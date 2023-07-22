|
|
Акордбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 лип, 2023 11:44
Порт к сожалению ничего не выйдет с вильными грошами
Уже даже с конвертационными такое не прокатит
-
Кассандра
-
-
- Повідомлень: 1395
- З нами з: 04.12.12
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 202 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 22 лип, 2023 17:28
Кассандра написав:Порт
к сожалению ничего не выйдет с вильными грошами
Уже даже с конвертационными такое не прокатит
Я открыл после конвертационого депа долларового депозит нові гроші на днях.
-
mogicanin1986
-
-
- Повідомлень: 146
- З нами з: 06.12.19
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 22 лип, 2023 18:18
mogicanin1986 написав: Кассандра написав:Порт
к сожалению ничего не выйдет с вильными грошами
Уже даже с конвертационными такое не прокатит
Я открыл после конвертационого депа долларового депозит нові гроші на днях.
Більше 3 місяців очікував, зараз пущає любу суму в межах залишку по карті
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13793
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 764 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор