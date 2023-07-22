Порт к сожалению ничего не выйдет с вильными грошами
Уже даже с конвертационными такое не прокатит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 лип, 2023 11:44
Порт к сожалению ничего не выйдет с вильными грошами
Уже даже с конвертационными такое не прокатит
Додано: Суб 22 лип, 2023 17:28
Додано: Суб 22 лип, 2023 18:18
Додано: Суб 22 лип, 2023 19:13
А когда у вас происходили сии действия? Если конвертационный у вас закончился в июне, то с 01 июля всё без проблем оформляется. Муж хотел открыть в конце июня - ему не дало, хотя с апреля у него ничего кроме новых грошей и конвертац.-го не было открыто. Всё кончалось в начале июля. Он наехал на горячку , почему мол требует открыть депо на 100к на общих основаниях. К нему перезвонили и сказатли, что с 26 июня конверты стали как и вильни гроши, т.е не входят в список депо, которые подходят под условия срочных депо. Как то так
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