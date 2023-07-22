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банках (гарне і погане) / Акордбанк Акордбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 124125126127 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Акордбанк 3.8 5 21 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 14% 3 2- Погане. Некомпетентне. 5% 1 3- Задовільне. Хотілося б краще. 10% 2 4- Добре. Як і повинно бути. 29% 6 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 43% 9 Всього голосів : 21 Додано: П'ят 21 лип, 2023 11:44 Порт к сожалению ничего не выйдет с вильными грошами

Уже даже с конвертационными такое не прокатит Кассандра

Повідомлень: 1397 З нами з: 04.12.12 Подякував: 24 раз. Подякували: 202 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лип, 2023 17:28 Кассандра написав: Порт к сожалению ничего не выйдет с вильными грошами

Уже даже с конвертационными такое не прокатит к сожалению ничего не выйдет с вильными грошамиУже даже с конвертационными такое не прокатит

Я открыл после конвертационого депа долларового депозит нові гроші на днях. Я открыл после конвертационого депа долларового депозит нові гроші на днях. mogicanin1986 Повідомлень: 147 З нами з: 06.12.19 Подякував: 12 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лип, 2023 18:18 mogicanin1986 написав: Кассандра написав: Порт к сожалению ничего не выйдет с вильными грошами

Уже даже с конвертационными такое не прокатит к сожалению ничего не выйдет с вильными грошамиУже даже с конвертационными такое не прокатит

Я открыл после конвертационого депа долларового депозит нові гроші на днях. Я открыл после конвертационого депа долларового депозит нові гроші на днях.

Більше 3 місяців очікував, зараз пущає любу суму в межах залишку по карті Більше 3 місяців очікував, зараз пущає любу суму в межах залишку по карті sens

Повідомлень: 13795 З нами з: 12.09.13 Подякував: 33 раз. Подякували: 764 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лип, 2023 19:13 mogicanin1986 написав: Кассандра написав: Порт к сожалению ничего не выйдет с вильными грошами

Уже даже с конвертационными такое не прокатит к сожалению ничего не выйдет с вильными грошамиУже даже с конвертационными такое не прокатит

Я открыл после конвертационого депа долларового депозит нові гроші на днях. Я открыл после конвертационого депа долларового депозит нові гроші на днях.

А когда у вас происходили сии действия? Если конвертационный у вас закончился в июне, то с 01 июля всё без проблем оформляется. Муж хотел открыть в конце июня - ему не дало, хотя с апреля у него ничего кроме новых грошей и конвертац.-го не было открыто. Всё кончалось в начале июля. Он наехал на горячку , почему мол требует открыть депо на 100к на общих основаниях. К нему перезвонили и сказатли, что с 26 июня конверты стали как и вильни гроши, т.е не входят в список депо, которые подходят под условия срочных депо. Как то так А когда у вас происходили сии действия? Если конвертационный у вас закончился в июне, то с 01 июля всё без проблем оформляется. Муж хотел открыть в конце июня - ему не дало, хотя с апреля у него ничего кроме новых грошей и конвертац.-го не было открыто. Всё кончалось в начале июля. Он наехал на горячку , почему мол требует открыть депо на 100к на общих основаниях. К нему перезвонили и сказатли, что с 26 июня конверты стали как и вильни гроши, т.е не входят в список депо, которые подходят под условия срочных депо. Как то так Кассандра

Повідомлень: 1397 З нами з: 04.12.12 Подякував: 24 раз. Подякували: 202 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лип, 2023 20:50 Кассандра написав: mogicanin1986 написав: Кассандра написав: Порт к сожалению ничего не выйдет с вильными грошами

Уже даже с конвертационными такое не прокатит к сожалению ничего не выйдет с вильными грошамиУже даже с конвертационными такое не прокатит

Я открыл после конвертационого депа долларового депозит нові гроші на днях. Я открыл после конвертационого депа долларового депозит нові гроші на днях.

А когда у вас происходили сии действия? Если конвертационный у вас закончился в июне, то с 01 июля всё без проблем оформляется. Муж хотел открыть в конце июня - ему не дало, хотя с апреля у него ничего кроме новых грошей и конвертац.-го не было открыто. Всё кончалось в начале июля. Он наехал на горячку , почему мол требует открыть депо на 100к на общих основаниях. К нему перезвонили и сказатли, что с 26 июня конверты стали как и вильни гроши, т.е не входят в список депо, которые подходят под условия срочных депо. Как то так А когда у вас происходили сии действия? Если конвертационный у вас закончился в июне, то с 01 июля всё без проблем оформляется. Муж хотел открыть в конце июня - ему не дало, хотя с апреля у него ничего кроме новых грошей и конвертац.-го не было открыто. Всё кончалось в начале июля. Он наехал на горячку , почему мол требует открыть депо на 100к на общих основаниях. К нему перезвонили и сказатли, что с 26 июня конверты стали как и вильни гроши, т.е не входят в список депо, которые подходят под условия срочных депо. Как то так

Два конвертационных $ закончились в июЛе 19 и 20 по окончанию их сразу открыл нові гроші на 3 месяца под 2,5% годовых. Тоже депозиты только конверты были, уже закончились и депо новігроші гривневые. Гривневый депо за день перед окончанием открыл новый на ту же сумму, который закончился на следующий день и вывел его на другой банк. Два конвертационных $ закончились в июЛе 19 и 20 по окончанию их сразу открыл нові гроші на 3 месяца под 2,5% годовых. Тоже депозиты только конверты были, уже закончились и депо новігроші гривневые. Гривневый депо за день перед окончанием открыл новый на ту же сумму, который закончился на следующий день и вывел его на другой банк. mogicanin1986 Повідомлень: 147 З нами з: 06.12.19 Подякував: 12 раз. Подякували: 12 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 лип, 2023 22:38 mogicanin1986 написав: Два конвертационных $ закончились в июЛе 19 и 20 по окончанию их сразу открыл нові гроші на 3 месяца под 2,5% годовых. Тоже депозиты только конверты были, уже закончились и депо новігроші гривневые. Гривневый депо за день перед окончанием открыл новый на ту же сумму, который закончился на следующий день и вывел его на другой банк. Два конвертационных $ закончились в июЛе 19 и 20 по окончанию их сразу открыл нові гроші на 3 месяца под 2,5% годовых. Тоже депозиты только конверты были, уже закончились и депо новігроші гривневые. Гривневый депо за день перед окончанием открыл новый на ту же сумму, который закончился на следующий день и вывел его на другой банк.

Ну так я про это и сказала, т.е. после 26июня конверты стали как вильни гроши и их окончание не влияет на открытие новых грошей, поэтому у вас не возникло проблем, с гривневым депо вы поступили по алгоритму на опережение Ну так я про это и сказала, т.е. после 26июня конверты стали как вильни гроши и их окончание не влияет на открытие новых грошей, поэтому у вас не возникло проблем, с гривневым депо вы поступили по алгоритму на опережение Кассандра

Повідомлень: 1397 З нами з: 04.12.12 Подякував: 24 раз. Подякували: 202 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 124125126127 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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