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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 124125126127

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Акордбанк 3.8 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
9
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 21 лип, 2023 11:44

Порт к сожалению ничего не выйдет с вильными грошами
Уже даже с конвертационными такое не прокатит
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 17:28

  Кассандра написав:Порт к сожалению ничего не выйдет с вильными грошами
Уже даже с конвертационными такое не прокатит

Я открыл после конвертационого депа долларового депозит нові гроші на днях.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 18:18

  mogicanin1986 написав:
  Кассандра написав:Порт к сожалению ничего не выйдет с вильными грошами
Уже даже с конвертационными такое не прокатит

Я открыл после конвертационого депа долларового депозит нові гроші на днях.

Більше 3 місяців очікував, зараз пущає любу суму в межах залишку по карті
sens
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 19:13

  mogicanin1986 написав:
  Кассандра написав:Порт к сожалению ничего не выйдет с вильными грошами
Уже даже с конвертационными такое не прокатит

Я открыл после конвертационого депа долларового депозит нові гроші на днях.

А когда у вас происходили сии действия? Если конвертационный у вас закончился в июне, то с 01 июля всё без проблем оформляется. Муж хотел открыть в конце июня - ему не дало, хотя с апреля у него ничего кроме новых грошей и конвертац.-го не было открыто. Всё кончалось в начале июля. Он наехал на горячку , почему мол требует открыть депо на 100к на общих основаниях. К нему перезвонили и сказатли, что с 26 июня конверты стали как и вильни гроши, т.е не входят в список депо, которые подходят под условия срочных депо. Как то так
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 20:50

  Кассандра написав:
  mogicanin1986 написав:
  Кассандра написав:Порт к сожалению ничего не выйдет с вильными грошами
Уже даже с конвертационными такое не прокатит

Я открыл после конвертационого депа долларового депозит нові гроші на днях.

А когда у вас происходили сии действия? Если конвертационный у вас закончился в июне, то с 01 июля всё без проблем оформляется. Муж хотел открыть в конце июня - ему не дало, хотя с апреля у него ничего кроме новых грошей и конвертац.-го не было открыто. Всё кончалось в начале июля. Он наехал на горячку , почему мол требует открыть депо на 100к на общих основаниях. К нему перезвонили и сказатли, что с 26 июня конверты стали как и вильни гроши, т.е не входят в список депо, которые подходят под условия срочных депо. Как то так

Два конвертационных $ закончились в июЛе 19 и 20 по окончанию их сразу открыл нові гроші на 3 месяца под 2,5% годовых. Тоже депозиты только конверты были, уже закончились и депо новігроші гривневые. Гривневый депо за день перед окончанием открыл новый на ту же сумму, который закончился на следующий день и вывел его на другой банк.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лип, 2023 22:38

  mogicanin1986 написав:Два конвертационных $ закончились в июЛе 19 и 20 по окончанию их сразу открыл нові гроші на 3 месяца под 2,5% годовых. Тоже депозиты только конверты были, уже закончились и депо новігроші гривневые. Гривневый депо за день перед окончанием открыл новый на ту же сумму, который закончился на следующий день и вывел его на другой банк.

Ну так я про это и сказала, т.е. после 26июня конверты стали как вильни гроши и их окончание не влияет на открытие новых грошей, поэтому у вас не возникло проблем, с гривневым депо вы поступили по алгоритму на опережение
Кассандра
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Повідомлення Додано: Нед 23 лип, 2023 11:39

Re: Акордбанк

"товары для дома и сада"
Кто где находил категорию из сетевых магазинов?
Эпицентр?
emeta
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