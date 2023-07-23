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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 21 лип, 2023 11:44
Порт к сожалению ничего не выйдет с вильными грошами
Уже даже с конвертационными такое не прокатит
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Кассандра
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Додано: Суб 22 лип, 2023 17:28
Кассандра написав:Порт
к сожалению ничего не выйдет с вильными грошами
Уже даже с конвертационными такое не прокатит
Я открыл после конвертационого депа долларового депозит нові гроші на днях.
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mogicanin1986
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Додано: Суб 22 лип, 2023 18:18
mogicanin1986 написав: Кассандра написав:Порт
к сожалению ничего не выйдет с вильными грошами
Уже даже с конвертационными такое не прокатит
Я открыл после конвертационого депа долларового депозит нові гроші на днях.
Більше 3 місяців очікував, зараз пущає любу суму в межах залишку по карті
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sens
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Додано: Суб 22 лип, 2023 19:13
mogicanin1986 написав: Кассандра написав:Порт
к сожалению ничего не выйдет с вильными грошами
Уже даже с конвертационными такое не прокатит
Я открыл после конвертационого депа долларового депозит нові гроші на днях.
А когда у вас происходили сии действия? Если конвертационный у вас закончился в июне, то с 01 июля всё без проблем оформляется. Муж хотел открыть в конце июня - ему не дало, хотя с апреля у него ничего кроме новых грошей и конвертац.-го не было открыто. Всё кончалось в начале июля. Он наехал на горячку , почему мол требует открыть депо на 100к на общих основаниях. К нему перезвонили и сказатли, что с 26 июня конверты стали как и вильни гроши, т.е не входят в список депо, которые подходят под условия срочных депо. Как то так
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Кассандра
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Додано: Суб 22 лип, 2023 20:50
Кассандра написав: mogicanin1986 написав: Кассандра написав:Порт
к сожалению ничего не выйдет с вильными грошами
Уже даже с конвертационными такое не прокатит
Я открыл после конвертационого депа долларового депозит нові гроші на днях.
А когда у вас происходили сии действия? Если конвертационный у вас закончился в июне, то с 01 июля всё без проблем оформляется. Муж хотел открыть в конце июня - ему не дало, хотя с апреля у него ничего кроме новых грошей и конвертац.-го не было открыто. Всё кончалось в начале июля. Он наехал на горячку , почему мол требует открыть депо на 100к на общих основаниях. К нему перезвонили и сказатли, что с 26 июня конверты стали как и вильни гроши, т.е не входят в список депо, которые подходят под условия срочных депо. Как то так
Два конвертационных $ закончились в июЛе 19 и 20 по окончанию их сразу открыл нові гроші на 3 месяца под 2,5% годовых. Тоже депозиты только конверты были, уже закончились и депо новігроші гривневые. Гривневый депо за день перед окончанием открыл новый на ту же сумму, который закончился на следующий день и вывел его на другой банк.
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mogicanin1986
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Додано: Суб 22 лип, 2023 22:38
mogicanin1986 написав:
Два конвертационных $ закончились в июЛе 19 и 20 по окончанию их сразу открыл нові гроші на 3 месяца под 2,5% годовых. Тоже депозиты только конверты были, уже закончились и депо новігроші гривневые. Гривневый депо за день перед окончанием открыл новый на ту же сумму, который закончился на следующий день и вывел его на другой банк.
Ну так я про это и сказала, т.е. после 26июня конверты стали как вильни гроши и их окончание не влияет на открытие новых грошей, поэтому у вас не возникло проблем, с гривневым депо вы поступили по алгоритму на опережение
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Кассандра
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Додано: Нед 23 лип, 2023 11:39
"товары для дома и сада"
Кто где находил категорию из сетевых магазинов?
Эпицентр?
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emeta
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Додано: Нед 23 лип, 2023 13:57
emeta
Эпицентр нет. В Юске подходящий МСС встречается
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Amid
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