Додано: Суб 22 лип, 2023 19:13

mogicanin1986 написав: Кассандра написав: Порт к сожалению ничего не выйдет с вильными грошами

Уже даже с конвертационными такое не прокатит к сожалению ничего не выйдет с вильными грошамиУже даже с конвертационными такое не прокатит

Я открыл после конвертационого депа долларового депозит нові гроші на днях. Я открыл после конвертационого депа долларового депозит нові гроші на днях.

А когда у вас происходили сии действия? Если конвертационный у вас закончился в июне, то с 01 июля всё без проблем оформляется. Муж хотел открыть в конце июня - ему не дало, хотя с апреля у него ничего кроме новых грошей и конвертац.-го не было открыто. Всё кончалось в начале июля. Он наехал на горячку , почему мол требует открыть депо на 100к на общих основаниях. К нему перезвонили и сказатли, что с 26 июня конверты стали как и вильни гроши, т.е не входят в список депо, которые подходят под условия срочных депо. Как то так