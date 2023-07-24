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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 125126127128

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3.8 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
9
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 17:47

  lloydbanksua написав:Заканчивается депозит в субботу - упадёт на карту только в понедельник? И СЕП тут платный?

Впаде на картку у суботу. Потім у понеділок впадуть %% ще за 1 день (у мене так було позаминулого тижня коли депо теж закінчився у суботу). Щоб безкоштовно вийти з картки до 100к грн. в місяць - додатком аккорда штовхайте р2р
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 17:59

Alien про р2р знаю, просто хочу в тот же день в другом банке открыть, а СЕП в этом плане предпочтительнее.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 18:02

  lloydbanksua написав:Alien про р2р знаю, просто хочу в тот же день в другом банке открыть, а СЕП в этом плане предпочтительнее.

Тогда только авоська и кеды. И тоже лимит 100к, только уже в день.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 18:03

  moveton написав:
  lloydbanksua написав:Alien про р2р знаю, просто хочу в тот же день в другом банке открыть, а СЕП в этом плане предпочтительнее.

Тогда только авоська и кеды. И тоже лимит 100к, только уже в день.

В суботу авоська буде пуста
sens
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 18:08

  lloydbanksua написав:Alien про р2р знаю, просто хочу в тот же день в другом банке открыть, а СЕП в этом плане предпочтительнее.

СЕП в цьому плані був би кращий якби була 100% гарантія, що кошти до отримувача точно дійдуть у субботу по СЕП. А у нас наразі ще не усі банки СЕПи і випускають, і приймають у вихідні. До того ж тут СЕП не безкоштовний. Тому щоб гарантовано у субботу депо відкрити ІМХО краще використовувати р2р - тоді і кошти майже одразу побачите на отримувачі і депо відкрити зможете (у тих банках де депо відкриваються суботою - бо є й такі що й досі депо у суботу чи неділю відкривають понеділком).
Alien
 
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  #<1 ... 125126127128
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