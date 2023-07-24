Впаде на картку у суботу. Потім у понеділок впадуть %% ще за 1 день (у мене так було позаминулого тижня коли депо теж закінчився у суботу). Щоб безкоштовно вийти з картки до 100к грн. в місяць - додатком аккорда штовхайте р2р
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Додано: Пон 24 лип, 2023 17:47
Впаде на картку у суботу. Потім у понеділок впадуть %% ще за 1 день (у мене так було позаминулого тижня коли депо теж закінчився у суботу). Щоб безкоштовно вийти з картки до 100к грн. в місяць - додатком аккорда штовхайте р2р
Додано: Пон 24 лип, 2023 17:59
Alien про р2р знаю, просто хочу в тот же день в другом банке открыть, а СЕП в этом плане предпочтительнее.
Додано: Пон 24 лип, 2023 18:02
Додано: Пон 24 лип, 2023 18:03
Додано: Пон 24 лип, 2023 18:08
СЕП в цьому плані був би кращий якби була 100% гарантія, що кошти до отримувача точно дійдуть у субботу по СЕП. А у нас наразі ще не усі банки СЕПи і випускають, і приймають у вихідні. До того ж тут СЕП не безкоштовний. Тому щоб гарантовано у субботу депо відкрити ІМХО краще використовувати р2р - тоді і кошти майже одразу побачите на отримувачі і депо відкрити зможете (у тих банках де депо відкриваються суботою - бо є й такі що й досі депо у суботу чи неділю відкривають понеділком).
Додано: Пон 24 лип, 2023 18:18
Почему? В банкомате любого банка Украины тоже на шару, а они иногда по субботам тоже работают. Другой вопрос что с этой полной авоськой в субботу делать.
Пока не провелось по счёту? Щазз. Конечно, Моня откроет, но банки более классической схемы для депо требуют сумму на счету. Яркий пример - МТБ, в котором не то, что P2P, а в кассе пополняешь карту наличкой и хрен тебе за эти деньги, а не депо в ближайшие пару дней. И это в будний день.
Додано: Пон 24 лип, 2023 18:28
Re: Акордбанк
Скорее это уже не классической, а устаревшей Но вообще на банк-получатель, конечно, смотреть нужно. Лично у меня из верхней части списка банков по уровню процентов по депозитам есть опыт p2p с последующим депо только с Юнексом, и с Юнексом в этом случае проблем нет.
Додано: Пон 24 лип, 2023 18:57
Банкомати на вихідні дні,така собі вправа,хоча можливо,потім повернути через тумбу а далі партнер , сеп . в теоріі - так . каса буде швидше і взагалі без ризику і в понеділок
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