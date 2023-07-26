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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 лип, 2023 18:55
Конверти повернули синіми, респект. Сонячна, тьфу, дощовита Волинь
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valya
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Додано: Сер 26 лип, 2023 20:14
valya написав:
Конверти повернули синіми, респект. Сонячна, тьфу, дощовита Волинь
Аналогічно. Київ.
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