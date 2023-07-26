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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 лип, 2023 18:55
Re: Акордбанк
Конверти повернули синіми, респект. Сонячна, тьфу, дощовита Волинь
Додано: Сер 26 лип, 2023 20:14
Додано: Сер 26 лип, 2023 23:23
В центральному на Стеценка запропонували жовтеньки. Подякував. Прийду пізніше.
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