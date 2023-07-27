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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 126127128129

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Акордбанк 3.8 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
9
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 18:55

Re: Акордбанк

Конверти повернули синіми, респект. Сонячна, тьфу, дощовита Волинь
valya
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Повідомлень: 1773
З нами з: 31.10.12
Подякував: 616 раз.
Подякували: 116 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 20:14

  valya написав:Конверти повернули синіми, респект. Сонячна, тьфу, дощовита Волинь

Аналогічно. Київ.
nord
 
Повідомлень: 271
З нами з: 25.07.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 14 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 23:23

В центральному на Стеценка запропонували жовтеньки. Подякував. Прийду пізніше.
idealstorm
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Повідомлень: 1865
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 187 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 08:29

  idealstorm написав:В центральному на Стеценка запропонували жовтеньки. Подякував. Прийду пізніше.

Я отримував сині на Драгоманова.
nord
 
Повідомлень: 271
З нами з: 25.07.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 14 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 10:52

Re: Акордбанк

В связи с ростом курса доллара. Где-то видел на форуме табличку по конвертационным вкладам. Кто знает где её найти? Да и вообще где сейчас самые выгодные конвертационные вклады?
бульбик
 
Повідомлень: 802
З нами з: 21.05.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 55 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 10:56

  бульбик написав:В связи с ростом курса доллара. Где-то видел на форуме табличку по конвертационным вкладам. Кто знает где её найти? Да и вообще где сейчас самые выгодные конвертационные вклады?


https://mustbe.pp.ua/tables/club100k/

в державному Сенс-банку
greenozon
 
Повідомлень: 15336
З нами з: 01.06.14
Подякував: 337 раз.
Подякували: 1459 раз.
 
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1
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3
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 10:59

бульбик
Тут і в сенсі вигідно, ще в укрбуді:
  mustbe написав:Сайт переехал по адресу https://mustbe.pp.ua/
Соответственно - таблица доступна по адресу https://mustbe.pp.ua/tables/club100k/
Ой+
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Повідомлень: 6015
З нами з: 19.04.12
Подякував: 87 раз.
Подякували: 927 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 11:03

Re: Акордбанк

Дякую!
бульбик
 
Повідомлень: 802
З нами з: 21.05.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 55 раз.
 
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  #<1 ... 126127128129
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