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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 лип, 2023 18:55
Конверти повернули синіми, респект. Сонячна, тьфу, дощовита Волинь
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valya
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Додано: Сер 26 лип, 2023 20:14
valya написав:
Конверти повернули синіми, респект. Сонячна, тьфу, дощовита Волинь
Аналогічно. Київ.
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nord
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Додано: Сер 26 лип, 2023 23:23
В центральному на Стеценка запропонували жовтеньки. Подякував. Прийду пізніше.
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idealstorm
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Додано: Чет 27 лип, 2023 08:29
idealstorm написав:
В центральному на Стеценка запропонували жовтеньки. Подякував. Прийду пізніше.
Я отримував сині на Драгоманова.
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nord
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Додано: Чет 27 лип, 2023 10:52
В связи с ростом курса доллара. Где-то видел на форуме табличку по конвертационным вкладам. Кто знает где её найти? Да и вообще где сейчас самые выгодные конвертационные вклады?
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бульбик
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Додано: Чет 27 лип, 2023 10:56
https://mustbe.pp.ua/tables/club100k/
бульбик написав:
В связи с ростом курса доллара. Где-то видел на форуме табличку по конвертационным вкладам. Кто знает где её найти? Да и вообще где сейчас самые выгодные конвертационные вклады?
в державному Сенс-банку
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greenozon
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Додано: Чет 27 лип, 2023 10:59
бульбик
Тут і в сенсі вигідно, ще в укрбуді:
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Ой+
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Додано: Чет 27 лип, 2023 11:03
Дякую!
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бульбик
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