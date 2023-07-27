Ставки донизу,курс догори. Хіба це можливо?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 лип, 2023 14:50
Додано: Чет 27 лип, 2023 14:51
Re: Акордбанк
Додано: Чет 27 лип, 2023 15:00
Здебільшого так і було. Коли ставки в грн. різко ростуть, то вона і укріплюється і подвійний виграш, але наступає розворот і подвійний програш.
Ну і поки що далеко до минулорічних 40/41 в цей час.
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