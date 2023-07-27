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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 127128129130

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Акордбанк 3.8 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
9
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 14:50

  Порт написав:Снизили ставку нацбанка до 22%. Следует ждать падения депозитных ставок.

Ставки донизу,курс догори. Хіба це можливо?
sens
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 14:51

Re: Акордбанк

  sens написав:Ставки донизу,курс догори. Хіба це можливо?


Гривня стає дешевшою.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 15:00

  sens написав:
  Порт написав:Снизили ставку нацбанка до 22%. Следует ждать падения депозитных ставок.

Ставки донизу,курс догори. Хіба це можливо?

Здебільшого так і було. Коли ставки в грн. різко ростуть, то вона і укріплюється і подвійний виграш, але наступає розворот і подвійний програш.
Ну і поки що далеко до минулорічних 40/41 в цей час.
Ой+
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