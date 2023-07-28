Додано: П'ят 28 лип, 2023 09:22

Если по окончанию валютного дела у.е. упала на тек.счёт и вы потом решили через приложение перекинуть на карту, то за снятие будет комиссия 1%. Они считают, что вы пополнили карту своими личными средствами.

Поэтому по окончанию дела, если у.е. автоматом не упали на карту, то сразу через приложение кидаем на карту и больше не зюкаем с карты на тек. счета.

Если всё же произошла такая ситуация, когда по не знанию начали зюкать с тек. на карту или с карты на тек. то открываем депозит свободные средства и снимаем на вторые сутки через депозит без ком. В этом случае ничего зюкать не надо в приложении, а приходите в СВОЁ отделение и говорите, что хотите снять средства со свободного депозита и тогда комис. не будет. Если со свободного депозита перекинете в приложении средства на тек. или карту, то будет комиссия 1% при снятии в кассе.