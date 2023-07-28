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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 127128129130

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Акордбанк 3.8 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
9
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 14:50

  Порт написав:Снизили ставку нацбанка до 22%. Следует ждать падения депозитных ставок.

Ставки донизу,курс догори. Хіба це можливо?
sens
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 14:51

Re: Акордбанк

  sens написав:Ставки донизу,курс догори. Хіба це можливо?


Гривня стає дешевшою.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 15:00

  sens написав:
  Порт написав:Снизили ставку нацбанка до 22%. Следует ждать падения депозитных ставок.

Ставки донизу,курс догори. Хіба це можливо?

Здебільшого так і було. Коли ставки в грн. різко ростуть, то вона і укріплюється і подвійний виграш, але наступає розворот і подвійний програш.
Ну і поки що далеко до минулорічних 40/41 в цей час.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 27 лип, 2023 18:40

  Investor_K написав:
  sens написав:Ставки донизу,курс догори. Хіба це можливо?


Гривня стає дешевшою.
спекулі правлять на ринку)
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 09:22

Если по окончанию валютного дела у.е. упала на тек.счёт и вы потом решили через приложение перекинуть на карту, то за снятие будет комиссия 1%. Они считают, что вы пополнили карту своими личными средствами.
Поэтому по окончанию дела, если у.е. автоматом не упали на карту, то сразу через приложение кидаем на карту и больше не зюкаем с карты на тек. счета.
Если всё же произошла такая ситуация, когда по не знанию начали зюкать с тек. на карту или с карты на тек. то открываем депозит свободные средства и снимаем на вторые сутки через депозит без ком. В этом случае ничего зюкать не надо в приложении, а приходите в СВОЁ отделение и говорите, что хотите снять средства со свободного депозита и тогда комис. не будет. Если со свободного депозита перекинете в приложении средства на тек. или карту, то будет комиссия 1% при снятии в кассе.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 09:31

Так ось кому учора Юля з відділення на площі Пушкіна казала що не треба нічого зараз чіпати а краще почекати до понеділка або як варіант пропонувала розмістити на депо ще на три місяці... ;)

Ніколи валютну картку тут не відкривав. Усе чудово знімається з поточного. Коли дружина була в іншому місті і треба було зняти депо що закінчився - за 10 хвилин перевели рахунок з Запоріжжя до Франеку і провели зняття готівки
Alien
 
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