Додано: П'ят 28 лип, 2023 10:08

Alien написав: Так ось кому учора Юля з відділення на площі Пушкіна казала що не треба нічого зараз чіпати а краще почекати до понеділка або як варіант пропонувала розмістити на депо ще на три місяці...



Ніколи валютну картку тут не відкривав. Усе чудово знімається з поточного. Коли дружина була в іншому місті і треба було зняти депо що закінчився - за 10 хвилин перевели рахунок з Запоріжжя до Франеку і провели зняття готівки Так ось кому учора Юля з відділення на площі Пушкіна казала що не треба нічого зараз чіпати а краще почекати до понеділка або як варіант пропонувала розмістити на депо ще на три місяці...Ніколи валютну картку тут не відкривав. Усе чудово знімається з поточного. Коли дружина була в іншому місті і треба було зняти депо що закінчився - за 10 хвилин перевели рахунок з Запоріжжя до Франеку і провели зняття готівки

Это хорошо когда есть валюта в отделении... Вчера как раз такой случай, что в одном отделении мотлох, в др. вообще такой суммы нет, а в третьем была и сумма и валюта в хорошем состоянии. А сотрудница ответила не правильно. Толку от этих 3-х дней, всё равно комиссия будет, а тем более на дело на 3 мес-это вообще идиотизм. Поэтому в данном случае остаётся вариант со свободным депозитом. А карта нужна и ей можно спокойно пользоваться, только при открытии дела через приложение, сразу указать не тек. счёт и быть прив. к одному отделению, где его открывал, а скинуть на карту по окончанию дела. Или если открывать дело в отделении, то тоже по окончанию через приложение забросить сумму не на тек. счёт и быть привязанным к отделению, а сразу лучше скинуть на карту и тогда получать без комис. с карты в любых отделениях.Хотя конечно в отделениях мен. в ступоре от многих схем и вопросов. У них всегда ответ - давайте попробуем... Поддержка на тел., там только пару чел. разбираются во всех схемах, которые начудил банк.