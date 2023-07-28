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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:35
flysoulfly написав: sens написав: flysoulfly написав:
депо "Нові гроші"- всьо...
забавно, но даже и валютные
У відділенні
?
а хто туди ходить? помацати білі-зелені ?
Ви про ЩО ? Про депозит ,у якого ставка вище ,чи про що - сленг ,який розуміє лише автор
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sens
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:37
sens Ну очевидно ж, що про відділення.
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ingtrans
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:40
ingtrans написав:sens
Ну очевидно ж, що про відділення.
Що у відділенні? Не зрозуміло ваше "глазавидно"
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sens
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:43
sens
- У відділенні?
- А хто туди ходить?
Так зрозумiло?
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ingtrans
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:47
ingtrans написав:sens
- У відділенні?
- А хто туди ходить?
Так зрозумiло?
Так також,вам не видали нові гроші,долари,чи депозит з підвищеною ставкою вже немає
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sens
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:49
ingtrans написав:sens
- У відділенні?
- А хто туди ходить?
Так зрозумiло?
отож!
що сьогодні
у відділенні - хз
...може там і "блекджек з повіями", а не то шо "Нові гроші"
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flysoulfly
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:53
sens написав: ingtrans написав:sens
- У відділенні?
- А хто туди ходить?
Так зрозумiло?
Так також,вам не видали нові гроші,долари,чи депозит з підвищеною ставкою вже немає
Ви серйозно не розумієте написане?
- Депозити Нові гроші, в тому числi валютні, недоступні для оформлення.
- У відділенні?
- А хто туди ходить?
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ingtrans
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:59
ingtrans написав:sens
- У відділенні?
- А хто туди ходить?
Так зрозумiло?
Так також,вам не видали нові гроші,долари,чи депозит з підвищеною ставкою вже немає[/quote]
Ви серйозно не розумієте написане?
- Депозити Нові гроші, в тому числi валютні, недоступні для оформлення.
- У відділенні?
- А хто туди ходить?
[/quote]
Вчора відкривав чи позавчора під 19%,в додатку. Вчора на форумі почали 38...39..69))) питання знято. В понеділок, особисто вирішу питання в банку.
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sens
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 17:03
Так також,вам не видали нові гроші,долари,чи депозит з підвищеною ставкою вже немає[/quote]
Ви серйозно не розумієте написане?
[quote]- Депозити Нові гроші, в тому числi валютні, недоступні для оформлення.
Депозитів Нові гроші вже немає в додатку для оформлення, шафа закрилася(
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mogicanin1986
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 17:11
mogicanin1986 написав:
Депозити Нові гроші, в тому числi валютні, недоступні для оформлення
шафа закрилася(
думаю, всьо будет,
но папизже
а сейчас там вангуют над новыми процентами, чтобы не предложить гораздо выше Рынка
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flysoulfly
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