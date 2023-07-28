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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 128129130131

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Акордбанк 3.8 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
9
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:35

  flysoulfly написав:
  sens написав:
  flysoulfly написав:депо "Нові гроші"- всьо...

забавно, но даже и валютные

У відділенні
?
а хто туди ходить? помацати білі-зелені ?

Ви про ЩО ? Про депозит ,у якого ставка вище ,чи про що - сленг ,який розуміє лише автор
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:37

sens Ну очевидно ж, що про відділення.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:40

  ingtrans написав:sens Ну очевидно ж, що про відділення.

Що у відділенні? Не зрозуміло ваше "глазавидно"
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:43

sens
- У відділенні?
- А хто туди ходить?

Так зрозумiло?
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:47

  ingtrans написав:sens
- У відділенні?
- А хто туди ходить?

Так зрозумiло?

Так також,вам не видали нові гроші,долари,чи депозит з підвищеною ставкою вже немає
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:49

  ingtrans написав:sens
- У відділенні?
- А хто туди ходить?

Так зрозумiло?
отож!

що сьогодні у відділенні - хз

...може там і "блекджек з повіями", а не то шо "Нові гроші"
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:53

  sens написав:
  ingtrans написав:sens
- У відділенні?
- А хто туди ходить?

Так зрозумiло?

Так також,вам не видали нові гроші,долари,чи депозит з підвищеною ставкою вже немає


Ви серйозно не розумієте написане?
- Депозити Нові гроші, в тому числi валютні, недоступні для оформлення.
- У відділенні?
- А хто туди ходить?
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 16:59

  ingtrans написав:sens
- У відділенні?
- А хто туди ходить?

Так зрозумiло?

Так також,вам не видали нові гроші,долари,чи депозит з підвищеною ставкою вже немає[/quote]

Ви серйозно не розумієте написане?
- Депозити Нові гроші, в тому числi валютні, недоступні для оформлення.
- У відділенні?
- А хто туди ходить?
[/quote]
Вчора відкривав чи позавчора під 19%,в додатку. Вчора на форумі почали 38...39..69))) питання знято. В понеділок, особисто вирішу питання в банку.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 17:03

Так також,вам не видали нові гроші,долари,чи депозит з підвищеною ставкою вже немає[/quote]

Ви серйозно не розумієте написане?
[quote]- Депозити Нові гроші, в тому числi валютні, недоступні для оформлення.
Депозитів Нові гроші вже немає в додатку для оформлення, шафа закрилася(
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 17:11

  mogicanin1986 написав:Депозити Нові гроші, в тому числi валютні, недоступні для оформлення

шафа закрилася(

думаю, всьо будет,
но папизже :)
а сейчас там вангуют над новыми процентами, чтобы не предложить гораздо выше Рынка
flysoulfly
 
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  #<1 ... 128129130131
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