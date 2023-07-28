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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 129130131132

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3.8 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
9
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 18:32

  sens написав:Вчора відкривав чи позавчора під 19%,в додатку. Вчора на форумі почали 38...39..69))) питання знято. В понеділок, особисто вирішу питання в банку.

Звонила к своей менеджерше - с сегодняшнего дня такого депо уже нет, что будет дальше она не сказала, хотя всегда предупреждала о любых изменениях наперёд
Кассандра
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  #<1 ... 129130131132
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