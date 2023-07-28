RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Акордбанк

Акордбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 129130131132

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3.8 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
9
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 18:32

  sens написав:Вчора відкривав чи позавчора під 19%,в додатку. Вчора на форумі почали 38...39..69))) питання знято. В понеділок, особисто вирішу питання в банку.

Звонила к своей менеджерше - с сегодняшнего дня такого депо уже нет, что будет дальше она не сказала, хотя всегда предупреждала о любых изменениях наперёд
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1407
З нами з: 04.12.12
Подякував: 26 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 20:23

Re: Акордбанк

буде 17відсотків
lamal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 400
З нами з: 11.03.21
Подякував: 82 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 20:40

а мож кто снимал с Найкращей в банкомате Сенса:
:?: без комиссии :?:
:?: сколько за раз даст :?:


А в родном банкомате Аккорда - сколько за раз :?:
(и в выходные полупусто, небось...)
flysoulfly
 
Повідомлень: 2366
З нами з: 13.01.09
Подякував: 983 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 129130131132
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alexkievukraine і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (471)
28.07.2023 21:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.