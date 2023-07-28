Звонила к своей менеджерше - с сегодняшнего дня такого депо уже нет, что будет дальше она не сказала, хотя всегда предупреждала о любых изменениях наперёд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 лип, 2023 18:32
Звонила к своей менеджерше - с сегодняшнего дня такого депо уже нет, что будет дальше она не сказала, хотя всегда предупреждала о любых изменениях наперёд
Додано: П'ят 28 лип, 2023 20:23
Re: Акордбанк
буде 17відсотків
Додано: П'ят 28 лип, 2023 20:40
а мож кто снимал с Найкращей в банкомате Сенса:
без комиссии
сколько за раз даст
А в родном банкомате Аккорда - сколько за раз
(и в выходные полупусто, небось...)
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