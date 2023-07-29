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банках (гарне і погане)
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 129130131132

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Акордбанк 3.8 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
9
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 18:32

  sens написав:Вчора відкривав чи позавчора під 19%,в додатку. Вчора на форумі почали 38...39..69))) питання знято. В понеділок, особисто вирішу питання в банку.

Звонила к своей менеджерше - с сегодняшнего дня такого депо уже нет, что будет дальше она не сказала, хотя всегда предупреждала о любых изменениях наперёд
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 20:23

Re: Акордбанк

буде 17відсотків
lamal
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Повідомлення Додано: П'ят 28 лип, 2023 20:40

а мож кто снимал с Найкращей в банкомате Сенса:
:?: без комиссии :?:
:?: сколько за раз даст :?:


А в родном банкомате Аккорда - сколько за раз :?:
(и в выходные полупусто, небось...)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 11:21

Плиз, напомните из собственной практики:
если гривнедепо закончилось в субботу, но еще висит, не выплаченное на карту - тут перед выплатой на карту в понедельник доначислят ли проценты и за два выходных дня :?: - иначе есть смысл самому уже сегодня нажать кнопку"снять" в аппке, чтоб дальше на выход через банкомат и р2р
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 11:25

  flysoulfly написав:Плиз, напомните из собственной практики:
если гривнедепо закончилось в субботу, но еще висит, не выплаченное на карту - тут перед выплатой на карту в понедельник доначислят ли проценты и за два выходных дня :?: - иначе есть смысл самому уже сегодня нажать кнопку"снять" в аппке, чтоб дальше на выход через банкомат и р2р

Вот тут ответ на вроде бы аналогичный вопрос.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 11:50

  ingtrans написав:
  flysoulfly написав:Плиз, напомните из собственной практики:
если гривнедепо закончилось в субботу, но еще висит, не выплаченное на карту - тут перед выплатой на карту в понедельник доначислят ли проценты и за два выходных дня :?: - иначе есть смысл самому уже сегодня нажать кнопку"снять" в аппке, чтоб дальше на выход через банкомат и р2р

Вот тут ответ на вроде бы аналогичный вопрос.
-вроде, но у меня как-то не совсем так пока что :shock:
Alien пишет:
  Alien написав:
  lloydbanksua написав:Заканчивается депозит в субботу - упадёт на карту только в понедельник?
Впаде на картку у суботу. Потім у понеділок впадуть %% ще за 1 день (у мене так було позаминулого тижня коли депо теж закінчився у суботу)
- у меня месячные проценты (только по четверг включительно) были выплачены на карту в пятницу рано утром, и тело на карту не попало сегодня, в субботу (может, пока?.. но... :( ).
При нажатии кнопки"снять" сегодня - показывает, что будет зачислены на карту сегодня всьо: и тело, и % за 1 день.
Вот и мечтаю, мож, если выплатить всьо в понедельник, то начислят и % за 3 дня :?:
flysoulfly
 
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  #<1 ... 129130131132
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