Звонила к своей менеджерше - с сегодняшнего дня такого депо уже нет, что будет дальше она не сказала, хотя всегда предупреждала о любых изменениях наперёд
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 18:32
Звонила к своей менеджерше - с сегодняшнего дня такого депо уже нет, что будет дальше она не сказала, хотя всегда предупреждала о любых изменениях наперёд
Додано: П'ят 28 лип, 2023 20:23
Re: Акордбанк
буде 17відсотків
Додано: П'ят 28 лип, 2023 20:40
а мож кто снимал с Найкращей в банкомате Сенса:
без комиссии
сколько за раз даст
А в родном банкомате Аккорда - сколько за раз
(и в выходные полупусто, небось...)
Додано: Суб 29 лип, 2023 11:21
Плиз, напомните из собственной практики:
если гривнедепо закончилось в субботу, но еще висит, не выплаченное на карту - тут перед выплатой на карту в понедельник доначислят ли проценты и за два выходных дня - иначе есть смысл самому уже сегодня нажать кнопку"снять" в аппке, чтоб дальше на выход через банкомат и р2р
Додано: Суб 29 лип, 2023 11:25
Вот тут ответ на вроде бы аналогичный вопрос.
Додано: Суб 29 лип, 2023 11:50
-вроде, но у меня как-то не совсем так пока что
Alien пишет:
- у меня месячные проценты (только по четверг включительно) были выплачены на карту в пятницу рано утром, и тело на карту не попало сегодня, в субботу (может, пока?.. но... ).
При нажатии кнопки"снять" сегодня - показывает, что будет зачислены на карту сегодня всьо: и тело, и % за 1 день.
Вот и мечтаю, мож, если выплатить всьо в понедельник, то начислят и % за 3 дня
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