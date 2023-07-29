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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 лип, 2023 18:32
sens написав:
Вчора відкривав чи позавчора під 19%,в додатку. Вчора на форумі почали 38...39..69))) питання знято. В понеділок, особисто вирішу питання в банку.
Звонила к своей менеджерше - с сегодняшнего дня такого депо уже нет, что будет дальше она не сказала, хотя всегда предупреждала о любых изменениях наперёд
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Кассандра
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 20:23
буде 17відсотків
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lamal
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Додано: П'ят 28 лип, 2023 20:40
а мож кто снимал с Найкращей
в банкомате Сенса
:
без комиссии
сколько за раз даст
А в родном банкомате Аккорда - сколько за раз
(и в выходные полупусто, небось...)
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flysoulfly
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Додано: Суб 29 лип, 2023 11:21
Плиз, напомните из собственной практики
:
если гривнедепо закончилось в субботу, но еще висит, не выплаченное на карту - тут перед выплатой на карту в понедельник доначислят ли проценты и за два выходных дня
- иначе есть смысл самому уже сегодня нажать кнопку"снять" в аппке, чтоб дальше на выход через банкомат и р2р
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flysoulfly
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Додано: Суб 29 лип, 2023 11:25
Вот тут
flysoulfly написав:
Плиз, напомните из собственной практики
:
если гривнедепо закончилось в субботу, но еще висит, не выплаченное на карту - тут перед выплатой на карту в понедельник доначислят ли проценты и за два выходных дня
- иначе есть смысл самому уже сегодня нажать кнопку"снять" в аппке, чтоб дальше на выход через банкомат и р2р
ответ на вроде бы аналогичный вопрос.
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ingtrans
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Додано: Суб 29 лип, 2023 11:50
ingtrans написав:
Вот тут
flysoulfly написав:
Плиз, напомните из собственной практики
:
если гривнедепо закончилось в субботу, но еще висит, не выплаченное на карту - тут перед выплатой на карту в понедельник доначислят ли проценты и за два выходных дня
- иначе есть смысл самому уже сегодня нажать кнопку"снять" в аппке, чтоб дальше на выход через банкомат и р2р
ответ на вроде бы аналогичный вопрос.
-вроде, но у меня как-то не совсем так пока что Alien
пишет:
Alien написав:
Впаде на картку у суботу
lloydbanksua написав:
Заканчивается депозит в субботу - упадёт на карту только в понедельник?
. Потім у понеділок впадуть %% ще за 1 день (у мене так було позаминулого тижня коли депо теж закінчився у суботу)
- у меня месячные проценты (только по четверг включительно) были выплачены на карту в пятницу рано утром, и тело на карту не попало сегодня, в субботу
(может, пока?.. но...
).
При нажатии кнопки"снять" сегодня
- показывает, что будет зачислены на карту сегодня
всьо: и тело, и % за 1 день (пятницу).
Вот и мечтаю, мож, если выплатить всьо в понедельник, то начислят и % за 3 дня (пятн+субб+воскр.)
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flysoulfly
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Додано: Суб 29 лип, 2023 14:59
flysoulfly не стал ждать понедельника, нажал кнопку "снять" (хотя думал сами упадут на карту), выплатили тело + %% за пятницу включительно.
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lloydbanksua
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Додано: Суб 29 лип, 2023 15:04
flysoulfly написав:
Плиз, напомните из собственной практики
:
если гривнедепо закончилось в субботу, но еще висит, не выплаченное на карту - тут перед выплатой на карту в понедельник доначислят ли проценты и за два выходных дня
- иначе есть смысл самому уже сегодня нажать кнопку"снять" в аппке, чтоб дальше на выход через банкомат и р2р
Сміливо знімайте тіло на карту вже сьогодні - впаде разом з % за п'ятницю, і зможете вивести, якщо треба. А в понеділок прийде добавка за суботу та неділю. Це з моєї практики на початку цього місяця.
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patrikk
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Додано: Суб 29 лип, 2023 15:09
patrikk написав:
Сміливо знімайте тіло на карту вже сьогодні - впаде разом з % за п'ятницю, і зможете вивести, якщо треба. А в понеділок прийде добавка за суботу та неділю. Це з моєї практики на початку цього місяця.
як це?
добавка % за суботу-неділю все одно прийде у понеділок, не зважаючи на те, що у суботу зніму тіло
(з п'ятничними %) ?
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flysoulfly
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