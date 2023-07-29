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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 лип, 2023 15:24
flysoulfly написав: lloydbanksua написав:
не стал ждать понедельника, нажал кнопку "снять" (хотя думал сами упадут на карту), выплатили тело + %% за пятницу включительно.
а за субботу-воскресенье %% выплатились в понедельник или нет
шото с Роялем и в таких случаях личный опыт у всех совсем разный ...
Нет. Но посмотрим, может ещё в понедельник что-то нальют
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