|
|
Акордбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 лип, 2023 15:24
flysoulfly написав: lloydbanksua написав:
не стал ждать понедельника, нажал кнопку "снять" (хотя думал сами упадут на карту), выплатили тело + %% за пятницу включительно.
а за субботу-воскресенье %% выплатились в понедельник или нет
шото с Роялем и в таких случаях личный опыт у всех совсем разный ...
Нет. Но посмотрим, может ещё в понедельник что-то нальют
-
lloydbanksua
-
-
- Повідомлень: 1509
- З нами з: 22.04.20
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 171 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 29 лип, 2023 18:52
flysoulfly написав: patrikk написав:
Сміливо знімайте тіло на карту вже сьогодні - впаде разом з % за п'ятницю, і зможете вивести, якщо треба. А в понеділок прийде добавка за суботу та неділю. Це з моєї практики на початку цього місяця.
як це?
добавка % за суботу-неділю все одно прийде у понеділок, не зважаючи на те, що у суботу зніму тіло
(з п'ятничними %) ?
Саме так. Вранці понеділка сума % за два дні вже була на картці. Був приємно вражений.
-
patrikk
-
-
- Повідомлень: 269
- З нами з: 25.06.15
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему