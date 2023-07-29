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Обслуговування в українських
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 130131132133

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3.8 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
9
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 15:24

  flysoulfly написав:
  lloydbanksua написав:не стал ждать понедельника, нажал кнопку "снять" (хотя думал сами упадут на карту), выплатили тело + %% за пятницу включительно.
а за субботу-воскресенье %% выплатились в понедельник или нет :?:

шото с Роялем и в таких случаях личный опыт у всех совсем разный ...

Нет. Но посмотрим, может ещё в понедельник что-то нальют :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 29 лип, 2023 18:52

  flysoulfly написав:
  patrikk написав:Сміливо знімайте тіло на карту вже сьогодні - впаде разом з % за п'ятницю, і зможете вивести, якщо треба. А в понеділок прийде добавка за суботу та неділю. Це з моєї практики на початку цього місяця.
як це?
:shock: добавка % за суботу-неділю все одно прийде у понеділок, не зважаючи на те, що у суботу зніму тіло (з п'ятничними %) ?

Саме так. Вранці понеділка сума % за два дні вже була на картці. Був приємно вражений.
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