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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Акордбанк 3.8 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
9
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 11:29

Re: Акордбанк

З червня користуюсь кредиткою, завжди обираю 2% супермаркети. Карткою розраховують тільки в супермаркетах і що цікавого, з липня нараховує всього 0,5%. Розраховуюсь тільки в 3х магазинах, в 2х з яких в червні було 2%, зараз 0,5. Звісно в магазинах багато терміналів, але моно, абанк і ПУМБ ніколи не махлювали і завжди визначали як супермаркети. Немає бажання користуватися кредиткою шулєра.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 11:52

Rimlyanin1
зробіть собі Глобус+ картку, там 3% продукти вже 4+ місяців поспіль
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 11:55

Re: Акордбанк

Rimlyanin1 написав:З червня користуюсь кредиткою, завжди обираю 2% супермаркети. Карткою розраховують тільки в супермаркетах і що цікавого, з липня нараховує всього 0,5%. Розраховуюсь тільки в 3х магазинах, в 2х з яких в червні було 2%, зараз 0,5. Звісно в магазинах багато терміналів, але моно, абанк і ПУМБ ніколи не махлювали і завжди визначали як супермаркети. Немає бажання користуватися кредиткою шулєра.
В июле не было категории продукты, потому странно ожидать повышенный кешбэк за нее
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 12:06

Re: Акордбанк

Chicheva написав:
Rimlyanin1 написав:З червня користуюсь кредиткою, завжди обираю 2% супермаркети. Карткою розраховують тільки в супермаркетах і що цікавого, з липня нараховує всього 0,5%. Розраховуюсь тільки в 3х магазинах, в 2х з яких в червні було 2%, зараз 0,5. Звісно в магазинах багато терміналів, але моно, абанк і ПУМБ ніколи не махлювали і завжди визначали як супермаркети. Немає бажання користуватися кредиткою шулєра.
В июле не было категории продукты, потому странно ожидать повышенный кешбэк за нее
Дивно було б не перевірити серпень. В серпні є, і 0,5% за супермаркети нараховує
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 14:44

Re: Акордбанк

мне 2% считает

был глюк когда после выбора категорий наутро они оказались невыбранными - проверяйте и пишите им
cohan
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