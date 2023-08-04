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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 сер, 2023 11:29
З червня користуюсь кредиткою, завжди обираю 2% супермаркети. Карткою розраховують тільки в супермаркетах і що цікавого, з липня нараховує всього 0,5%. Розраховуюсь тільки в 3х магазинах, в 2х з яких в червні було 2%, зараз 0,5. Звісно в магазинах багато терміналів, але моно, абанк і ПУМБ ніколи не махлювали і завжди визначали як супермаркети. Немає бажання користуватися кредиткою шулєра.
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Rimlyanin1
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 11:52
Rimlyanin1
зробіть собі Глобус+ картку, там 3% продукти вже 4+ місяців поспіль
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greenozon
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 11:55
Rimlyanin1 написав:З червня користуюсь кредиткою, завжди обираю 2% супермаркети. Карткою розраховують тільки в супермаркетах і що цікавого, з липня нараховує всього 0,5%. Розраховуюсь тільки в 3х магазинах, в 2х з яких в червні було 2%, зараз 0,5. Звісно в магазинах багато терміналів, але моно, абанк і ПУМБ ніколи не махлювали і завжди визначали як супермаркети. Немає бажання користуватися кредиткою шулєра.
В июле не было категории продукты, потому странно ожидать повышенный кешбэк за нее
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Chicheva
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 12:06
Chicheva написав:
Rimlyanin1 написав:З червня користуюсь кредиткою, завжди обираю 2% супермаркети. Карткою розраховують тільки в супермаркетах і що цікавого, з липня нараховує всього 0,5%. Розраховуюсь тільки в 3х магазинах, в 2х з яких в червні було 2%, зараз 0,5. Звісно в магазинах багато терміналів, але моно, абанк і ПУМБ ніколи не махлювали і завжди визначали як супермаркети. Немає бажання користуватися кредиткою шулєра.
В июле не было категории продукты, потому странно ожидать повышенный кешбэк за нее
Дивно було б не перевірити серпень. В серпні є, і 0,5% за супермаркети нараховує
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Rimlyanin1
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Додано: П'ят 04 сер, 2023 14:44
мне 2% считает
был глюк когда после выбора категорий наутро они оказались невыбранными - проверяйте и пишите им
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cohan
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