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Акордбанк
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Додано: Суб 05 сер, 2023 10:24
Alien написав: mustbe написав:
Если на текущий счёт - то только в своём отделении
Не зовсім так. Дружина отримувала восени депо відкритий у Запоріжжі у Франеку, а донька у Києві. Обидва падали на поточний. У відділенні треба написати заяву на перебранчування поточного рахунку і стає можливим отримання коштів з поточного рахунку у "нерідному" відділенні.
Да, можно перебранчеваться.
Но после этого - чужое отделение становится своим, а своё - чужим.
Так что формально - я прав )
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mustbe
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Додано: Суб 05 сер, 2023 10:43
Если открываете депозит через приложение, то по окончанию сразу переводите на карту, тогда можно без комиссии получать в любых отделениях. А вот если перевести на текущий, то тогда подвязаны только к своему отделению и геморрой, если хотите получать в разных отделениях.
Аккорд вообще любитель муток, что даже на горячей линии многие плавают в ответах.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 05 сер, 2023 12:59
mustbe написав: Alien написав: mustbe написав:
Если на текущий счёт - то только в своём отделении
Не зовсім так. Дружина отримувала восени депо відкритий у Запоріжжі у Франеку, а донька у Києві. Обидва падали на поточний. У відділенні треба написати заяву на перебранчування поточного рахунку і стає можливим отримання коштів з поточного рахунку у "нерідному" відділенні.
Да, можно перебранчеваться.
Но после этого - чужое отделение становится своим, а своё - чужим.
Так что формально - я прав )
І знову не зовсім так. В аккорді я так зрозумів є два типи перебранчування - типу на зовсім і на один раз. Донці зробили "назовсім" а тому коли повернулась до наступних депо прийшлось робити зворотнє перебранчування. А ось дружині зробили "на раз". І коли вона повернулась нічого робити не довелося. Рідне відділення чудово бачило її поточні рахунки. Як це робиться не знаю. Навіть не знав що таке можливо якби сам не стикнувся
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Alien
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Додано: Суб 05 сер, 2023 16:22
Как здесь кешбек начисляется? Не сразу виден при осуществлении транзакции как у шарика?
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emeta
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Додано: Суб 05 сер, 2023 17:25
emeta написав:
Как здесь кешбек начисляется? Не сразу виден при осуществлении транзакции как у шарика?
Через несколько дней увидите, как проведут покупку по счёту
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lara_08
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Додано: Нед 06 сер, 2023 19:21
mustbe написав: Alien написав: mustbe написав:
Если на текущий счёт - то только в своём отделении
Не зовсім так. Дружина отримувала восени депо відкритий у Запоріжжі у Франеку, а донька у Києві. Обидва падали на поточний. У відділенні треба написати заяву на перебранчування поточного рахунку і стає можливим отримання коштів з поточного рахунку у "нерідному" відділенні.
Да, можно перебранчеваться.
Но после этого - чужое отделение становится своим, а своё - чужим.
Так что формально - я прав )
а что, для снятия баксов в "не родном отделении" нельзя просто онлайн открыть виртуалку и в аппке же перекинуть на нее валюту со своего текущего?
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flysoulfly
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Додано: Нед 06 сер, 2023 20:04
flysoulfly написав:
а что, для снятия баксов в "не родном отделении" нельзя просто онлайн открыть виртуалку и в аппке же перекинуть на нее валюту со своего текущего?
Людина, не шкодуючи пальців, уже 15 разів поділилася
своєю емпіричною мудрістю
, а Ви навіть не читаєте. Соромно! Піде як Квестор і будете стрждати.
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klug
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Додано: Нед 06 сер, 2023 20:08
klug написав: flysoulfly написав:
а что, для снятия баксов в "не родном отделении" нельзя просто онлайн открыть виртуалку и в аппке же перекинуть на нее валюту со своего текущего?
Людина, не шкодуючи пальців, уже 15 разів поділилася своєю емпіричною мудрістю
, а Ви навіть не читаєте. Соромно! Піде як Квестор і будете стрждати.
це Ви уважно не читаєте - я , де треба, "плюсую" давно поставив.
Але ж мій варіант без комісії. Чи ні? З моєї минулої багаторічної практики тут в них подібні комісії реально
то є, то нема.
А як наразі, з власної
практики (липень-серпень 2023) ?
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flysoulfly
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