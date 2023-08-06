RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Акордбанк

Акордбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 132133134135

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3.8 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
9
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 10:24

  Alien написав:
  mustbe написав:Если на текущий счёт - то только в своём отделении
Не зовсім так. Дружина отримувала восени депо відкритий у Запоріжжі у Франеку, а донька у Києві. Обидва падали на поточний. У відділенні треба написати заяву на перебранчування поточного рахунку і стає можливим отримання коштів з поточного рахунку у "нерідному" відділенні.

Да, можно перебранчеваться.
Но после этого - чужое отделение становится своим, а своё - чужим.
Так что формально - я прав )
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7090
З нами з: 27.12.17
Подякував: 165 раз.
Подякували: 1283 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 10:43

Если открываете депозит через приложение, то по окончанию сразу переводите на карту, тогда можно без комиссии получать в любых отделениях. А вот если перевести на текущий, то тогда подвязаны только к своему отделению и геморрой, если хотите получать в разных отделениях.
Аккорд вообще любитель муток, что даже на горячей линии многие плавают в ответах.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6932
З нами з: 13.09.09
Подякував: 71 раз.
Подякували: 746 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 12:59

  mustbe написав:
  Alien написав:
  mustbe написав:Если на текущий счёт - то только в своём отделении
Не зовсім так. Дружина отримувала восени депо відкритий у Запоріжжі у Франеку, а донька у Києві. Обидва падали на поточний. У відділенні треба написати заяву на перебранчування поточного рахунку і стає можливим отримання коштів з поточного рахунку у "нерідному" відділенні.

Да, можно перебранчеваться.
Но после этого - чужое отделение становится своим, а своё - чужим.
Так что формально - я прав )

І знову не зовсім так. В аккорді я так зрозумів є два типи перебранчування - типу на зовсім і на один раз. Донці зробили "назовсім" а тому коли повернулась до наступних депо прийшлось робити зворотнє перебранчування. А ось дружині зробили "на раз". І коли вона повернулась нічого робити не довелося. Рідне відділення чудово бачило її поточні рахунки. Як це робиться не знаю. Навіть не знав що таке можливо якби сам не стикнувся
Alien
 
Повідомлень: 2291
З нами з: 12.01.20
Подякував: 68 раз.
Подякували: 686 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 16:22

Re: Акордбанк

Как здесь кешбек начисляется? Не сразу виден при осуществлении транзакции как у шарика?
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2557
З нами з: 19.03.09
Подякував: 126 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 17:25

  emeta написав:Как здесь кешбек начисляется? Не сразу виден при осуществлении транзакции как у шарика?

Через несколько дней увидите, как проведут покупку по счёту
lara_08
 
Повідомлень: 791
З нами з: 05.05.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 119 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 19:21

  mustbe написав:
  Alien написав:
  mustbe написав:Если на текущий счёт - то только в своём отделении
Не зовсім так. Дружина отримувала восени депо відкритий у Запоріжжі у Франеку, а донька у Києві. Обидва падали на поточний. У відділенні треба написати заяву на перебранчування поточного рахунку і стає можливим отримання коштів з поточного рахунку у "нерідному" відділенні.

Да, можно перебранчеваться.
Но после этого - чужое отделение становится своим, а своё - чужим.
Так что формально - я прав )
а что, для снятия баксов в "не родном отделении" нельзя просто онлайн открыть виртуалку и в аппке же перекинуть на нее валюту со своего текущего?
flysoulfly
 
Повідомлень: 2425
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1011 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 20:04

  flysoulfly написав:а что, для снятия баксов в "не родном отделении" нельзя просто онлайн открыть виртуалку и в аппке же перекинуть на нее валюту со своего текущего?

Людина, не шкодуючи пальців, уже 15 разів поділилася своєю емпіричною мудрістю, а Ви навіть не читаєте. Соромно! Піде як Квестор і будете стрждати.
klug
 
Повідомлень: 8210
З нами з: 18.08.14
Подякував: 346 раз.
Подякували: 1160 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 06 сер, 2023 20:08

  klug написав:
  flysoulfly написав:а что, для снятия баксов в "не родном отделении" нельзя просто онлайн открыть виртуалку и в аппке же перекинуть на нее валюту со своего текущего?

Людина, не шкодуючи пальців, уже 15 разів поділилася своєю емпіричною мудрістю, а Ви навіть не читаєте. Соромно! Піде як Квестор і будете стрждати.
це Ви уважно не читаєте - я , де треба, "плюсую" давно поставив.
Але ж мій варіант без комісії. Чи ні? З моєї минулої багаторічної практики тут в них подібні комісії реально то є, то нема.
А як наразі, з власної практики (липень-серпень 2023) ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 2425
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1011 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 132133134135
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3054)
06.08.2023 22:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.