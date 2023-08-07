Додано: Пон 07 сер, 2023 07:10

Поддержу flysoulfly. От Аккорда не всегда нужно ожидать того, что написано в тарифах.

Что касается снятия с карты, то несколько месяцев снимал именно с карты и никакой комиссии не было. Потом при каком-то очередном снятии пару месяцев назад мне сказали: "Почему-то не получается снять с карты. Переведите на Вiльнi грошi, с них снимем". Уж не знаю, то ли это вдруг включилась комиссия, то ли еще что-то, но с тех пор я стал снимать с Вiльнi грошi, так что свежей информации у меня нет, но раньше комиссии точно не было.

Кроме того, я без комиссии стягивал пару депозитов Новi грошi по ~100к с карты, хотя за стягивание тарифами предусмотрена комиссия.