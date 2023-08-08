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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 133134135136

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Акордбанк 3.8 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
9
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 07:10

Re: Акордбанк

Поддержу flysoulfly. От Аккорда не всегда нужно ожидать того, что написано в тарифах.
Что касается снятия с карты, то несколько месяцев снимал именно с карты и никакой комиссии не было. Потом при каком-то очередном снятии пару месяцев назад мне сказали: "Почему-то не получается снять с карты. Переведите на Вiльнi грошi, с них снимем". Уж не знаю, то ли это вдруг включилась комиссия, то ли еще что-то, но с тех пор я стал снимать с Вiльнi грошi, так что свежей информации у меня нет, но раньше комиссии точно не было.
Кроме того, я без комиссии стягивал пару депозитов Новi грошi по ~100к с карты, хотя за стягивание тарифами предусмотрена комиссия.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 16:19

ingtrans Регулярно знімаю з карти, при чому через термінали або Ощада або Привата, бо поруч, жодного разу комісії не брало!
Долар по 4 грн
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 16:34

  Долар по 4 грн написав:ingtrans Регулярно знімаю з карти, при чому через термінали або Ощада або Привата, бо поруч, жодного разу комісії не брало!

Ну мова була про долари :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 18:42

Мова була про перекидання з поточного на картковий.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 14:38

ingtrans Які Ви підступні! :twisted: :D
Долар по 4 грн
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Подякував: 94 раз.
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