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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 сер, 2023 07:10
Поддержу flysoulfly. От Аккорда не всегда нужно ожидать того, что написано в тарифах.
Что касается снятия с карты, то несколько месяцев снимал именно с карты и никакой комиссии не было. Потом при каком-то очередном снятии пару месяцев назад мне сказали: "Почему-то не получается снять с карты. Переведите на Вiльнi грошi, с них снимем". Уж не знаю, то ли это вдруг включилась комиссия, то ли еще что-то, но с тех пор я стал снимать с Вiльнi грошi, так что свежей информации у меня нет, но раньше комиссии точно не было.
Кроме того, я без комиссии стягивал пару депозитов Новi грошi по ~100к с карты, хотя за стягивание тарифами предусмотрена комиссия.
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Додано: Пон 07 сер, 2023 16:19
ingtrans Регулярно знімаю з карти, при чому через термінали або Ощада або Привата, бо поруч, жодного разу комісії не брало!
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Додано: Пон 07 сер, 2023 18:42
Мова була про перекидання з поточного на картковий.
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Додано: Сер 09 сер, 2023 09:54
ingtrans написав:
я без комиссии стягивал пару депозитов Новi грошi по ~100к с карты, хотя за стягивание тарифами предусмотрена комиссия.
давно было?
а чьей тянучкой?
и комиссия точно не снялась втихаря итогам месяца?
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