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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 134135136137

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3.8 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
9
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 13:50

Re: Акордбанк

Що таке Шаромига, Алік, Рояль?
Andey
 
Повідомлень: 1238
З нами з: 18.02.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 49 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 14:33

  Andey написав:Що таке Шаромига, Алік, Рояль?


насліддя совка (чи зеків-зони)
greenozon
 
Повідомлень: 15391
З нами з: 01.06.14
Подякував: 343 раз.
Подякували: 1466 раз.
 
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  #<1 ... 134135136137
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