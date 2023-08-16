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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 сер, 2023 13:50
Що таке Шаромига, Алік, Рояль?
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Andey
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Додано: Сер 16 сер, 2023 14:33
Andey написав:
Що таке Шаромига, Алік, Рояль?
насліддя совка (чи зеків-зони)
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greenozon
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