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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 сер, 2023 13:50
Що таке Шаромига, Алік, Рояль?
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Andey
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Додано: Сер 16 сер, 2023 14:33
Andey написав:
Що таке Шаромига, Алік, Рояль?
насліддя совка (чи зеків-зони)
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greenozon
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Додано: Сер 16 сер, 2023 15:16
Andey написав:
Що таке Шаромига, Алік, Рояль?
Шифруемся поманеньку: Прізвиська банків та їх продуктів
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moveton
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Додано: Сер 16 сер, 2023 15:37
Шаромыга - это кто? Шифруете почище радистки, не разберёшь вас слэнг
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ВЕСЕЛЬЧАК У
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Додано: Сер 16 сер, 2023 16:26
Глобус вроде если не ошибаюсь.
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Додано: Сер 16 сер, 2023 16:28
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Шаромыга - это кто? Шифруете почище радистки, не разберёшь вас слэнг
Я же специально ссылку дал даже не на тему, а на пост, где это написано:
Шарик, Кулька, Бульбик(обид.), шаромыжник (обид.) - ГлобусБанк
P.S. Нашёл оригинальное место этого поста: viewtopic.php?p=4481516#p4481516
5 лет прошло, а всё шифр не выучен.
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moveton
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