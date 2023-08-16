Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 сер, 2023 13:50
Що таке Шаромига, Алік, Рояль?
Andey
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Додано: Сер 16 сер, 2023 14:33
Andey написав:
Що таке Шаромига, Алік, Рояль?
насліддя совка (чи зеків-зони)
greenozon
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Додано: Сер 16 сер, 2023 15:16
Andey написав:
Що таке Шаромига, Алік, Рояль?
Шифруемся поманеньку:
Прізвиська банків та їх продуктів
moveton
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Додано: Сер 16 сер, 2023 15:37
Шаромыга - это кто? Шифруете почище радистки, не разберёшь вас слэнг
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Додано: Сер 16 сер, 2023 16:26
Глобус вроде если не ошибаюсь.
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Додано: Сер 16 сер, 2023 16:28
ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
Шаромыга - это кто? Шифруете почище радистки, не разберёшь вас слэнг
Я же специально ссылку дал даже не на тему, а на пост, где это написано:
Шарик, Кулька, Бульбик(обид.), шаромыжник (обид.) - ГлобусБанк
P.S. Нашёл оригинальное место этого поста:
viewtopic.php?p=4481516#p4481516
5 лет прошло, а всё шифр не выучен.
moveton
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Додано: Сер 16 сер, 2023 17:24
Де тут подивитися категорії кешбеку? В додатку пише в деталях карти, а де ці деталі?
otshelnick1
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Додано: Сер 16 сер, 2023 17:31
otshelnick1 написав:
Де тут подивитися категорії кешбеку? В додатку пише в деталях карти, а де ці деталі?
На главном экране приложения под каждой картой есть кнопочки: "BLOCK CARD" и "DETAILS". Видимо, во второй. Но это извилистый путь. С главного экрана проще сразу в "рахунок кешбеку" зайти. Всё равно с карты потом туда же идти.
moveton
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Додано: Сер 16 сер, 2023 17:56
Ой+ написав:
акорд дає кешбек тільки тим, кому дає кред.ліміт
кредитного ліміту немає, тепер зрозуміло, дякую
otshelnick1
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