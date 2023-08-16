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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 134135136137

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Акордбанк 3.8 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
9
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 13:50

Re: Акордбанк

Що таке Шаромига, Алік, Рояль?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 14:33

  Andey написав:Що таке Шаромига, Алік, Рояль?


насліддя совка (чи зеків-зони)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 15:16

  Andey написав:Що таке Шаромига, Алік, Рояль?

Шифруемся поманеньку: Прізвиська банків та їх продуктів
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 15:37

  moveton написав:
  Andey написав:Що таке Шаромига, Алік, Рояль?

Шифруемся поманеньку: Прізвиська банків та їх продуктів


Шаромыга - это кто? Шифруете почище радистки, не разберёшь вас слэнг
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 16:26

Re: Акордбанк

Глобус вроде если не ошибаюсь.
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 16:28

  ВЕСЕЛЬЧАК У написав:
  moveton написав:Шифруемся поманеньку: Прізвиська банків та їх продуктів


Шаромыга - это кто? Шифруете почище радистки, не разберёшь вас слэнг

Я же специально ссылку дал даже не на тему, а на пост, где это написано:
Шарик, Кулька, Бульбик(обид.), шаромыжник (обид.) - ГлобусБанк


P.S. Нашёл оригинальное место этого поста: viewtopic.php?p=4481516#p4481516 5 лет прошло, а всё шифр не выучен.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 17:24

Re: Акордбанк

Де тут подивитися категорії кешбеку? В додатку пише в деталях карти, а де ці деталі?
otshelnick1
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 17:31

  otshelnick1 написав:Де тут подивитися категорії кешбеку? В додатку пише в деталях карти, а де ці деталі?

На главном экране приложения под каждой картой есть кнопочки: "BLOCK CARD" и "DETAILS". Видимо, во второй. Но это извилистый путь. С главного экрана проще сразу в "рахунок кешбеку" зайти. Всё равно с карты потом туда же идти.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 17:34

otshelnick1 акорд дає кешбек тільки тим, кому дає кред.ліміт. І в тих з головної є вкладка кешбек. А серпневий виглядав так:
  Ой+ написав:Зображення

Вибирають 2 категорії.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 16 сер, 2023 17:56

Re: Акордбанк

  Ой+ написав:акорд дає кешбек тільки тим, кому дає кред.ліміт
кредитного ліміту немає, тепер зрозуміло, дякую
otshelnick1
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