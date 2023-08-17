Вклад "Нові гроші" 3 міс.-19% годовых.
Не плохое предложение.
Правда до этого была такая ставочка, но с геморроем оформления.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 сер, 2023 09:48
Вклад "Нові гроші" 3 міс.-19% годовых.
Не плохое предложение.
Правда до этого была такая ставочка, но с геморроем оформления.
Додано: Чет 17 сер, 2023 13:09
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