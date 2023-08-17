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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 135136137138

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3.8 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
9
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 09:48

Вклад "Нові гроші" 3 міс.-19% годовых.
Не плохое предложение.
Правда до этого была такая ставочка, но с геморроем оформления.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6970
З нами з: 13.09.09
Подякував: 71 раз.
Подякували: 747 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 12:11

Игорь Алексеевич Доллар дорожчає. Який сенс вкидатися у грн?
Долар по 4 грн
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Повідомлень: 157
З нами з: 10.01.23
Подякував: 94 раз.
Подякували: 18 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 13:09

  Долар по 4 грн написав:Игорь Алексеевич Доллар дорожчає. Який сенс вкидатися у грн?
Пока не интересен дол, не то зростання. Можно в грн. подержать до ноября, а далее перейти в карусель, если дол. будет хотя бы по 39. Еще посмотрим со свободным его плаванием, как бы не вернулись потом к 37.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6970
З нами з: 13.09.09
Подякував: 71 раз.
Подякували: 747 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 135136137138
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