RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Акордбанк

Акордбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 135136137138

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3.8 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
9
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 09:48

Вклад "Нові гроші" 3 міс.-19% годовых.
Не плохое предложение.
Правда до этого была такая ставочка, но с геморроем оформления.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6987
З нами з: 13.09.09
Подякував: 71 раз.
Подякували: 747 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 12:11

Игорь Алексеевич Доллар дорожчає. Який сенс вкидатися у грн?
Долар по 4 грн
Аватар користувача
 
Повідомлень: 160
З нами з: 10.01.23
Подякував: 94 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 сер, 2023 13:09

  Долар по 4 грн написав:Игорь Алексеевич Доллар дорожчає. Який сенс вкидатися у грн?
Пока не интересен дол, не то зростання. Можно в грн. подержать до ноября, а далее перейти в карусель, если дол. будет хотя бы по 39. Еще посмотрим со свободным его плаванием, как бы не вернулись потом к 37.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6987
З нами з: 13.09.09
Подякував: 71 раз.
Подякували: 747 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 14:14

  Игорь Алексеевич написав:
  Долар по 4 грн написав:Игорь Алексеевич Доллар дорожчає. Який сенс вкидатися у грн?
Пока не интересен дол, не то зростання. Можно в грн. подержать до ноября, а далее перейти в карусель, если дол. будет хотя бы по 39. Еще посмотрим со свободным его плаванием, как бы не вернулись потом к 37.

Вам найти Ваше сообщение, где Вы утверждали, что в августе будет "максимум 37,50"? Уже поняли, что ошиблись, или упорствуете? Вчера лично сдал немного белого доллара по 38,00.
К 37,00 в этом году уже не вернутся, не надейтесь...
Искатель
 
Повідомлень: 6106
З нами з: 22.02.16
Подякував: 992 раз.
Подякували: 4804 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 14:18

Re: Акордбанк

  Искатель написав:Вам найти Ваше сообщение, где Вы утверждали, что в августе будет "максимум 37,50"? Уже поняли, что ошиблись, или упорствуете? Вчера лично сдал немного белого доллара по 38,00.
К 37,00 в этом году уже не вернутся, не надейтесь...

В первых в августе он был 37,5, я точные числа не называл. Во вторых я не офиц.лицо, что бы меня все слушали и выполняли мои указания. И зачем вы его сдавали по 38, ведь он завтра будет по 39.... а после завтра по 40??? :P
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 18 сер, 2023 14:24, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6987
З нами з: 13.09.09
Подякував: 71 раз.
Подякували: 747 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 сер, 2023 14:22

  Долар по 4 грн написав:Игорь Алексеевич Доллар дорожчає. Який сенс вкидатися у грн?
На подорожании дол, как раз время его сдавать, что бы потом купить дешевле.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6987
З нами з: 13.09.09
Подякував: 71 раз.
Подякували: 747 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 135136137138
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (521)
18.08.2023 15:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.