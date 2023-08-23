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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 сер, 2023 09:48
Вклад "Нові гроші" 3 міс.-19% годовых.
Не плохое предложение.
Правда до этого была такая ставочка, но с геморроем оформления.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 17 сер, 2023 12:11
Игорь Алексеевич Доллар дорожчає. Який сенс вкидатися у грн?
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Долар по 4 грн
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Додано: Чет 17 сер, 2023 13:09
Долар по 4 грн написав:Игорь Алексеевич
Доллар дорожчає. Який сенс вкидатися у грн?
Пока не интересен дол, не то зростання. Можно в грн. подержать до ноября, а далее перейти в карусель, если дол. будет хотя бы по 39. Еще посмотрим со свободным его плаванием, как бы не вернулись потом к 37.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 14:14
Игорь Алексеевич написав: Долар по 4 грн написав:Игорь Алексеевич
Доллар дорожчає. Який сенс вкидатися у грн?
Пока не интересен дол, не то зростання. Можно в грн. подержать до ноября, а далее перейти в карусель, если дол. будет хотя бы по 39. Еще посмотрим со свободным его плаванием, как бы не вернулись потом к 37.
Вам найти Ваше сообщение, где Вы утверждали, что в августе будет "максимум 37,50"? Уже поняли, что ошиблись, или упорствуете? Вчера лично сдал немного белого доллара по 38,00.
К 37,00 в этом году уже не вернутся, не надейтесь...
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Искатель
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 14:18
Искатель написав:
Вам найти Ваше сообщение, где Вы утверждали, что в августе будет "максимум 37,50"? Уже поняли, что ошиблись, или упорствуете? Вчера лично сдал немного белого доллара по 38,00.
К 37,00 в этом году уже не вернутся, не надейтесь...
В первых в августе он был 37,5, я точные числа не называл. Во вторых я не офиц.лицо, что бы меня все слушали и выполняли мои указания. И зачем вы его сдавали по 38, ведь он завтра будет по 39.... а после завтра по 40???
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в П'ят 18 сер, 2023 14:24, всього редагувалось 1 раз.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 14:22
Долар по 4 грн написав:Игорь Алексеевич
Доллар дорожчає. Який сенс вкидатися у грн?
На подорожании дол, как раз время его сдавать, что бы потом купить дешевле.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 18:38
Игорь Алексеевич написав: Искатель написав:
Вам найти Ваше сообщение, где Вы утверждали, что в августе будет "максимум 37,50"? Уже поняли, что ошиблись, или упорствуете? Вчера лично сдал немного белого доллара по 38,00.
К 37,00 в этом году уже не вернутся, не надейтесь...
В первых в августе он был 37,5, я точные числа не называл. Во вторых я не офиц.лицо, что бы меня все слушали и выполняли мои указания. И зачем вы его сдавали по 38, ведь он завтра будет по 39.... а после завтра по 40???
Во-первых, мне нужна была гривна
Часть использовал, на остаток открыл конверт по 37,00 в Альфе-Сенсе.
Во-вторых, я всегда покупаю и продаю частями, так умные люди учат. Пики и донышки не ловлю, неблагодарное дело.
Кстати, сегодня еще небольшой конверт по 36,9899 открыл в Аккорде, это чтобы не совсем офтоп.
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Додано: П'ят 18 сер, 2023 19:59
Искатель написав: Игорь Алексеевич написав: Долар по 4 грн написав:Игорь Алексеевич
Доллар дорожчає. Який сенс вкидатися у грн?
Пока не интересен дол, не то зростання. Можно в грн. подержать до ноября, а далее перейти в карусель, если дол. будет хотя бы по 39. Еще посмотрим со свободным его плаванием, как бы не вернулись потом к 37.
Вам найти Ваше сообщение, где Вы утверждали, что в августе будет "максимум 37,50"? Уже поняли, что ошиблись, или упорствуете? Вчера лично сдал немного белого доллара по 38,00.
К 37,00 в этом году уже не вернутся, не надейтесь...
если можно напишите пожалуйста в приват где сдавали.
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Додано: Сер 23 сер, 2023 11:17
Як в Аккорді відкрити депо в $ зі списанням в гривні (з конвертацією)? Онлайн?
Чи тут так, як в Моно, не можна?
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Додано: Сер 23 сер, 2023 11:18
Мне налили 10К кредитных в Запорожье. Где включить кэшбэк?
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