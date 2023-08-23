ignorabimus написав:Як в Аккорді відкрити депо в $ зі списанням в гривні (з конвертацією)? Онлайн? Чи тут так, як в Моно, не можна?
Треба спочатку виконати операцію "обмін валют" на потрібну суму на технічний поточний рахунок, а вже після з цього рахунку відкрити депозит. Якщо депозит до ночі не відкрити кошти з технічного рахунку конвертуються назад у гривню
ignorabimus написав:Дякую. А де взяти той технічний поточний рахунок? Звичайна віртуальна карта в USD, створена прям зараз для цього підійде?
Технічний рахунок відкривається банком автоматично коли ви ініціюватимете процедуру валютообміну. Вам нічого робити не треба. Віртуальна картка у валюті - теж потрібна - її ви оберете при відкритті депо як місце куди має повернутись депо - за замовчанням там буде технічний рахунок але на нього отримати депо не дасть - писатиме що цей рахунок лише для відкриття депо і треба обрати якийсь інший - ось в якості іншого ви і оберете свою щойно відкриту валютну картку.
ignorabimus написав:Дякую. А де взяти той технічний поточний рахунок? Звичайна віртуальна карта в USD, створена прям зараз для цього підійде?
Технічний рахунок відкривається банком автоматично коли ви ініціюватимете процедуру валютообміну. Вам нічого робити не треба. Віртуальна картка у валюті - теж потрібна - її ви оберете при відкритті депо як місце куди має повернутись депо - за замовчанням там буде технічний рахунок але на нього отримати депо не дасть - писатиме що цей рахунок лише для відкриття депо і треба обрати якийсь інший - ось в якості іншого ви і оберете свою щойно відкриту валютну картку.