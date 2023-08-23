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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 137138139140>

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Акордбанк 3.8 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
9
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 11:30

  ignorabimus написав:Як в Аккорді відкрити депо в $ зі списанням в гривні (з конвертацією)? Онлайн?
Чи тут так, як в Моно, не можна?

Прям вот так сразу - нельзя. Нужно так, как поступали до "исторического материализма": обменять гривну на валюту (https://online.accordbank.com.ua/paymen ... y-exchange), потом эту валюту класть на депо.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 11:31

  ignorabimus написав:Як в Аккорді відкрити депо в $ зі списанням в гривні (з конвертацією)? Онлайн?
Чи тут так, як в Моно, не можна?

Треба спочатку виконати операцію "обмін валют" на потрібну суму на технічний поточний рахунок, а вже після з цього рахунку відкрити депозит. Якщо депозит до ночі не відкрити кошти з технічного рахунку конвертуються назад у гривню
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 11:52

Дякую. А де взяти той технічний поточний рахунок?
Звичайна віртуальна карта в USD, створена прям зараз для цього підійде?
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 11:54

І ще питання. Де можна подивитися IBAN карти?
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 12:07

  ignorabimus написав:Як в Аккорді відкрити депо в $ зі списанням в гривні (з конвертацією)? Онлайн?
Чи тут так, як в Моно, не можна?

Онлайн купляєте через обмін,далі розміщуєте на 3 або 6 + вигідний курс
sens
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 12:08

  ignorabimus написав:І ще питання. Де можна подивитися IBAN карти?

Зробіть на неї р2р ,потім у випічці буде рахунок
sens
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 12:12

  sens написав:
  ignorabimus написав:І ще питання. Де можна подивитися IBAN карти?

Зробіть на неї р2р ,потім у випічці буде рахунок

Тільки не перепечіть, зразу видьоргуйте і дивитися :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 12:14

  Amethyst написав:
  sens написав:
  ignorabimus написав:І ще питання. Де можна подивитися IBAN карти?

Зробіть на неї р2р ,потім у випічці буде рахунок

Тільки не перепечіть, зразу видьоргуйте і дивитися :lol:

Писати ВИписька було кумедно)
sens
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 12:15

  ignorabimus написав:Дякую. А де взяти той технічний поточний рахунок?
Звичайна віртуальна карта в USD, створена прям зараз для цього підійде?

Технічний рахунок відкривається банком автоматично коли ви ініціюватимете процедуру валютообміну. Вам нічого робити не треба. Віртуальна картка у валюті - теж потрібна - її ви оберете при відкритті депо як місце куди має повернутись депо - за замовчанням там буде технічний рахунок але на нього отримати депо не дасть - писатиме що цей рахунок лише для відкриття депо і треба обрати якийсь інший - ось в якості іншого ви і оберете свою щойно відкриту валютну картку.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 12:25

  Alien написав:
  ignorabimus написав:Дякую. А де взяти той технічний поточний рахунок?
Звичайна віртуальна карта в USD, створена прям зараз для цього підійде?

Технічний рахунок відкривається банком автоматично коли ви ініціюватимете процедуру валютообміну. Вам нічого робити не треба. Віртуальна картка у валюті - теж потрібна - її ви оберете при відкритті депо як місце куди має повернутись депо - за замовчанням там буде технічний рахунок але на нього отримати депо не дасть - писатиме що цей рахунок лише для відкриття депо і треба обрати якийсь інший - ось в якості іншого ви і оберете свою щойно відкриту валютну картку.
обидва рахунки-безкоштовно
sens
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