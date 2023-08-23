Залежно від того, що мали на увазі.
Якщо виписка як документ, то без Ь.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 сер, 2023 12:37
Re: Акордбанк
Додано: Сер 23 сер, 2023 13:31
Re: Акордбанк
Где включить кэшбэк?
Додано: Сер 23 сер, 2023 13:41
вам дали КЛ? (від 1000 грн)
якщо так - в додатку маєте бачити КБ опції
Додано: Сер 23 сер, 2023 20:51
Додано: Сер 23 сер, 2023 23:13
Дали кредитный лимит 10к, но ползунка вкл кэшбэк нет
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