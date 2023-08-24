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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 137138139140

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Акордбанк 3.8 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
9
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 12:37

Re: Акордбанк

  sens написав:Писати ВИписька було кумедно)

Залежно від того, що мали на увазі. :)
Якщо виписка як документ, то без Ь.
V2
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 13:31

Re: Акордбанк

Где включить кэшбэк?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 13:41

  andreyiskra написав:Где включить кэшбэк?


вам дали КЛ? (від 1000 грн)

якщо так - в додатку маєте бачити КБ опції

https://accordbank.com.ua/ua/retail/car ... /cashback/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 20:51

  ignorabimus написав:І ще питання. Де можна подивитися IBAN карти?

можна дзвонити в банк , вам скажуть IBAN
lamal
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 23:13

  greenozon написав:
  andreyiskra написав:Где включить кэшбэк?


вам дали КЛ? (від 1000 грн)

якщо так - в додатку маєте бачити КБ опції

https://accordbank.com.ua/ua/retail/car ... /cashback/

Дали кредитный лимит 10к, но ползунка вкл кэшбэк нет
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 23:29

  andreyiskra написав:
  greenozon написав:
  andreyiskra написав:Где включить кэшбэк?


вам дали КЛ? (від 1000 грн)

якщо так - в додатку маєте бачити КБ опції

https://accordbank.com.ua/ua/retail/car ... /cashback/

Дали кредитный лимит 10к, но ползунка вкл кэшбэк нет


яка саме у вас карта, там лише на одну дають КБ - Найкращу
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 01:03

Карта найкраща, лимит пишет, но кнопки нет
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 10:35

  ignorabimus написав:І ще питання. Де можна подивитися IBAN карти?
его можно легко скопировать в списке операции по этой карте в web-версии ИБ .
Только нужно сначала сделать хоть одно пополнение карты налом или по р2р.
flysoulfly
 
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