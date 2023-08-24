Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 сер, 2023 12:37
sens написав:
Писати ВИписька було кумедно)
Залежно від того, що мали на увазі.
Якщо виписка як документ, то без Ь.
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Додано: Сер 23 сер, 2023 13:31
Где включить кэшбэк?
andreyiskra
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Додано: Сер 23 сер, 2023 13:41
andreyiskra написав:
Где включить кэшбэк?
вам дали КЛ? (від 1000 грн)
якщо так - в додатку маєте бачити КБ опції
https://accordbank.com.ua/ua/retail/car ... /cashback/
greenozon
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Додано: Сер 23 сер, 2023 20:51
ignorabimus написав:
І ще питання. Де можна подивитися IBAN карти?
можна дзвонити в банк , вам скажуть IBAN
lamal
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Додано: Сер 23 сер, 2023 23:13
Дали кредитный лимит 10к, но ползунка вкл кэшбэк нет
andreyiskra
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Додано: Сер 23 сер, 2023 23:29
andreyiskra написав:
Дали кредитный лимит 10к, но ползунка вкл кэшбэк нет
яка саме у вас карта, там лише на одну дають КБ - Найкращу
greenozon
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Додано: Чет 24 сер, 2023 01:03
Карта найкраща, лимит пишет, но кнопки нет
andreyiskra
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Додано: Чет 24 сер, 2023 10:35
ignorabimus написав:
І ще питання. Де можна подивитися
IBAN
карти?
его можно легко
скопировать
в списке операции по этой карте
в web-версии
ИБ .
Только нужно сначала сделать хоть одно пополнение карты налом или по р2р.
flysoulfly
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Додано: Чет 24 сер, 2023 14:13
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anikola13
в Чет 24 сер, 2023 14:38, всього редагувалось 1 раз.
anikola13
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Додано: Чет 24 сер, 2023 14:20
anikola13
так наразі курс вірний. Щодо другого питання - задавайте його частіше та на різних ресурсах - щоб банк звернув увагу на потребу громадськості у озвученому вами процесі
. Думаю те що ви спитали відбудеться одразу як банк зрозуміє що настав час стригти купони (чи баранів
).
Alien
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