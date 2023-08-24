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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 сер, 2023 12:37
sens написав:
Писати ВИписька було кумедно)
Залежно від того, що мали на увазі.
Якщо виписка як документ, то без Ь.
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Додано: Сер 23 сер, 2023 13:31
Где включить кэшбэк?
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andreyiskra
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Додано: Сер 23 сер, 2023 13:41
andreyiskra написав:
Где включить кэшбэк?
вам дали КЛ? (від 1000 грн)
якщо так - в додатку маєте бачити КБ опціїhttps://accordbank.com.ua/ua/retail/car ... /cashback/
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greenozon
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Додано: Сер 23 сер, 2023 20:51
ignorabimus написав:
І ще питання. Де можна подивитися IBAN карти?
можна дзвонити в банк , вам скажуть IBAN
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Додано: Сер 23 сер, 2023 23:13
Дали кредитный лимит 10к, но ползунка вкл кэшбэк нет
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andreyiskra
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Додано: Сер 23 сер, 2023 23:29
andreyiskra написав:
Дали кредитный лимит 10к, но ползунка вкл кэшбэк нет
яка саме у вас карта, там лише на одну дають КБ - Найкращу
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Додано: Чет 24 сер, 2023 01:03
Карта найкраща, лимит пишет, но кнопки нет
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andreyiskra
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Додано: Чет 24 сер, 2023 10:35
ignorabimus написав:
І ще питання. Де можна подивитися IBAN
карти?
его можно легко скопировать
в списке операции по этой карте в web-версии
ИБ .
Только нужно сначала сделать хоть одно пополнение карты налом или по р2р.
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Додано: Чет 24 сер, 2023 14:20
anikola13 так - наразі курс вірний.
Востаннє редагувалось Alien
в Чет 24 сер, 2023 15:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 24 сер, 2023 14:39
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