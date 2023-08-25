RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Акордбанк

Акордбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 138139140141

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3.8 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
9
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 14:40

  anikola13 написав:Alien почув :wink:
хрєнасє conspiracy
8) он воно як працює
flysoulfly
 
Повідомлень: 2552
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1044 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 16:09

Оформил сегодня вторую грн карту и второй счет Найкраща карта (пластик дейстует до начала 26 года)
А то тут писали с сентября перевыпуск по сроку станут платным.
demichh
 
Повідомлень: 2960
З нами з: 09.12.10
Подякував: 150 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 138139140141
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Oktawa, Sense Bank і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (561)
25.08.2023 18:25
Ринок ОВДП (5079)
25.08.2023 17:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.