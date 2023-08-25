хрєнасє conspiracy
он воно як працює
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 сер, 2023 16:09
Оформил сегодня вторую грн карту и второй счет Найкраща карта (пластик дейстует до начала 26 года)
А то тут писали с сентября перевыпуск по сроку станут платным.
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