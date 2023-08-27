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Акордбанк

Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 138139140141

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Акордбанк 3.9 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
9%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
27%
6
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
45%
10
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 24 сер, 2023 14:40

  anikola13 написав:Alien почув :wink:
хрєнасє conspiracy
8) он воно як працює
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 16:09

Оформил сегодня вторую грн карту и второй счет Найкраща карта (пластик дейстует до начала 26 года)
А то тут писали с сентября перевыпуск по сроку станут платным.
demichh
 
Повідомлень: 2961
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 20:03

  demichh написав:Оформил сегодня вторую грн карту и второй счет Найкраща карта (пластик дейстует до начала 26 года)
А то тут писали с сентября перевыпуск по сроку станут платным.


хах
всегда удивляло платность карт в Аккорде, ну - кто на что учился
вирт-то должны бесплатно оставить
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 26 сер, 2023 22:59

  cohan написав:вирт-то должны бесплатно оставить

Їх важко засунути у банкомат - телефон не пролазить.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 00:47

Re: Акордбанк

klug написав:Їх важко засунути у банкомат - телефон не пролазить.

Забыл когда пытался засунуть карту в банкомат, проблема с зонами самообслуживания возникает чаще, где почему-то до сих пор в большинстве магнитные считыватели
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 02:46

  Chicheva написав:
klug написав:Їх важко засунути у банкомат - телефон не пролазить.

Забыл когда пытался засунуть карту в банкомат, проблема с зонами самообслуживания возникает чаще, где почему-то до сих пор в большинстве магнитные считыватели

Так там буд-яка магнітка будь-якого банку катить, хоча я вже забув, коли востаннє мав потребу скористатися такою зоною, ще, певно, до COVID'y.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 12:00

Re: Акордбанк

принимает ли Аккорд СЭПы по воскресеньям? И откроется ли конверт сегодняшним (воскресным) днем или уже завтрашним (рабочим)?
Кащей
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 12:02

  ignorabimus написав:І ще питання. Де можна подивитися IBAN карти?

В телеграм-боте можно получить ПДФ с реквизитами для пополнения счета.
Кащей
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  #<1 ... 138139140141
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