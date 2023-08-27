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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 сер, 2023 14:40
anikola13 написав:Alien
почув
хрєнасє conspiracy
он воно як працює
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Додано: П'ят 25 сер, 2023 16:09
Оформил сегодня вторую грн карту и второй счет Найкраща карта (пластик дейстует до начала 26 года)
А то тут писали с сентября перевыпуск по сроку станут платным.
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demichh
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Додано: Суб 26 сер, 2023 20:03
demichh написав:
Оформил сегодня вторую грн карту и второй счет Найкраща карта (пластик дейстует до начала 26 года)
А то тут писали с сентября перевыпуск по сроку станут платным.
хах
всегда удивляло платность карт в Аккорде, ну - кто на что учился
вирт-то должны бесплатно оставить
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cohan
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Додано: Суб 26 сер, 2023 22:59
cohan написав:
вирт-то должны бесплатно оставить
Їх важко засунути у банкомат - телефон не пролазить.
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klug
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Додано: Нед 27 сер, 2023 00:47
klug написав:Їх важко засунути у банкомат - телефон не пролазить.
Забыл когда пытался засунуть карту в банкомат, проблема с зонами самообслуживания возникает чаще, где почему-то до сих пор в большинстве магнитные считыватели
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Chicheva
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Додано: Нед 27 сер, 2023 02:46
Chicheva написав:
klug написав:Їх важко засунути у банкомат - телефон не пролазить.
Забыл когда пытался засунуть карту в банкомат, проблема с зонами самообслуживания возникает чаще, где почему-то до сих пор в большинстве магнитные считыватели
Так там буд-яка магнітка будь-якого банку катить, хоча я вже забув, коли востаннє мав потребу скористатися такою зоною, ще, певно, до COVID'y.
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klug
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Додано: Нед 27 сер, 2023 12:00
принимает ли Аккорд СЭПы по воскресеньям? И откроется ли конверт сегодняшним (воскресным) днем или уже завтрашним (рабочим)?
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Кащей
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Додано: Нед 27 сер, 2023 12:02
ignorabimus написав:
І ще питання. Де можна подивитися IBAN карти?
В телеграм-боте можно получить ПДФ с реквизитами для пополнения счета.
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Кащей
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