|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 сер, 2023 17:43
Re: Акордбанк
На 40 копеек подняли курс конвертационного депо. Итог 37.39 Стали сразу же неинтересны
Додано: Пон 28 сер, 2023 19:39
Додано: Пон 28 сер, 2023 19:53
Re: Акордбанк
То якийсь банківський ковід, що всі банки почали курс піднімати
Додано: Пон 28 сер, 2023 20:01
Зараз переглядають цей форум: 2805 і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|