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Акордбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 сер, 2023 17:43
На 40 копеек подняли курс конвертационного депо. Итог 37.39 Стали сразу же неинтересны
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бульбик
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Додано: Пон 28 сер, 2023 19:39
бульбик написав:
На 40 копеек подняли курс конвертационного депо. Итог 37.39 Стали сразу же неинтересны
Зараз курс пішов униз ,коли чекати 36,99 ??
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Додано: Пон 28 сер, 2023 19:53
бульбик написав:На 40 копеек подняли курс конвертационного депо. Итог 37.39 Стали сразу же неинтересны
То якийсь банківський ковід, що всі банки почали курс піднімати
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Boundless
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Додано: Пон 28 сер, 2023 20:01
Boundless написав:
бульбик написав:На 40 копеек подняли курс конвертационного депо. Итог 37.39 Стали сразу же неинтересны
То якийсь банківський ковід, що всі банки почали курс піднімати
А готівка вниз. Кпрусель стоп
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Investor_K
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Додано: Пон 28 сер, 2023 21:18
Investor_K написав: Boundless написав:
бульбик написав:На 40 копеек подняли курс конвертационного депо. Итог 37.39 Стали сразу же неинтересны
То якийсь банківський ковід, що всі банки почали курс піднімати
А готівка вниз. Кпрусель стоп
4 вересня курс конвертаційного та курс обмінників зустрінуться в одній точці
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Додано: Вів 29 сер, 2023 07:47
Доставка до поштомату картки є платною?
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anikola13
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Додано: Вів 29 сер, 2023 18:37
Підкажіть будь ласка переказ р2р з карти акорда на сторонні з комісією? Чи є якийсь ліміт?
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ihorsic
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